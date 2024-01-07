کاله مغلوب طبیعت شد/ فولاد بدون برد ماند 

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابت‌های هفته سیزدهم از بیست و پنجمین دوره رقابت‌های لیگ برتر آقایان امروز یکشنبه ۱۷ دی ماه، ۲ دیدار برگزار شد.

تیم کاله در مصاف با تیم طبیعت با نتیجه ۱۰۰ بر ۷۷ مغلوب شد. در این دیدار جردن استیونز با ۳۴ امتیاز، ۳ ریباند، ۸ پاس گل و کارایی ۳۷ بهترین بازیکن شد.

پالایش نفت آبادان در این هفته مقابل تیم فولاد هرمزگان قرار گرفت و با برتری ۷۴ بر ۷۳ به پیروزی رسید. محمد حسن زاده با ۱۸ امتیاز، ۱۳ ریباند، ۱ پاس گل و کارایی ۱۹ بهترین بازیکن این دیدار بود.

برنامه کامل رقابت‌های هفته سیزدهم به شرح زیر است:

دوشنبه ۱۸دی ماه

رعد پدافند هوایی-مس رفسنجان ساعت۱۶

صنعت مس کرمان-لیموندیس شیراز ساعت ۱۶

سه شنبه ۱۹دی ماه

مهرام تهران-آورتا ساری ساعت ۱۶