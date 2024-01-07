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۱۷ دی ۱۴۰۲، ۲۱:۲۷

هفته سیزدهم لیگ بسکتبال؛

کاله مغلوب طبیعت شد/ فولاد بدون برد ماند 

کاله مغلوب طبیعت شد/ فولاد بدون برد ماند 

تیم های طبیعت و نفت در هفته سیزدهم لیگ بسکتبال حریفان خود را شکست دادند. 

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابت‌های هفته سیزدهم از بیست و پنجمین دوره رقابت‌های لیگ برتر آقایان امروز یکشنبه ۱۷ دی ماه، ۲ دیدار برگزار شد.

تیم کاله در مصاف با تیم طبیعت با نتیجه ۱۰۰ بر ۷۷ مغلوب شد. در این دیدار جردن استیونز با ۳۴ امتیاز، ۳ ریباند، ۸ پاس گل و کارایی ۳۷ بهترین بازیکن شد.

پالایش نفت آبادان در این هفته مقابل تیم فولاد هرمزگان قرار گرفت و با برتری ۷۴ بر ۷۳ به پیروزی رسید. محمد حسن زاده با ۱۸ امتیاز، ۱۳ ریباند، ۱ پاس گل و کارایی ۱۹ بهترین بازیکن این دیدار بود.

برنامه کامل رقابت‌های هفته سیزدهم به شرح زیر است:
دوشنبه ۱۸دی ماه
رعد پدافند هوایی-مس رفسنجان ساعت۱۶
صنعت مس کرمان-لیموندیس شیراز ساعت ۱۶
سه شنبه ۱۹دی ماه
مهرام تهران-آورتا ساری ساعت ۱۶

کد مطلب 5988314
زینب حاجی حسینی

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