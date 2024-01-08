روند بررسی صلاحیت داوطلبان در قم چگونه بود؟

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - مهدی بخشی سورکی: روند برگزاری انتخابات از نیمه مردادماه امسال با اعلام رسمی وزیر کشور آغاز شد که در این دوره برخلاف دوره‌های پیشین و بنا بر قانون جدید انتخابات، داوطلبان می‌بایست پیش ثبت نام خود را انجام می‌دادند.

۸۴۷ نفر از داوطلبان در حوزه انتخابیه قم در این مرحله ثبت نام و در نهایت ۴۰۱ نفر از آنان در مرحله بعد ثبت نام خود را نهایی کردند و پس از آن بررسی صلاحیت‌های داوطلبان از سوی هیأت اجرایی که شامل ۱۱ نفر از شخصیت‌های معتمد و حقوقی استان قم هستند، بر اساس استعلام‌های دستگاه‌های مختلف و تحقیقات محلی انجام پذیرفت.

بررسی صلاحیت کاندیداها نیز از سوی هیأت نظارت استان قم در طی ۵۰ روز انجام شد و در نهایت در ۱۴ دی ماه امسال این بررسی‌ها به اتمام رسید و نتایج صلاحیت همه داوطلبان از سوی فرمانداری قم به صورت کتبی و پیامکی به آنان اطلاع داده شده است.

بر اساس آنچه در قانون آمده، بررسی صلاحیت نامزدها در بخش‌های مختلف از جمله مسائل اعتقادی، فکری، سیاسی، خانوادگی و امنیتی و احراز شرایط داوطلبان در این حوزه‌ها از طریق تحقیقات محلی و استعلام از دستگاه‌های خاص طی ۵۰ روز انجام می‌شود.

هیأت نظارت استان قم اعلام کرده در فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان، برخی از افراد دارای نقص در مدارک ارسالی بودند که با این افراد تماس گرفته و فرصت دیگری برای تکمیل مدارک به آنان داده شد.

تعدادی از کاندیداها در پرسشنامه اولیه، برخی از اطلاعات درخواست شده همانند آدرس، شماره تماس معرفان و موارد اینگونه را به اشتباه درج کرده بودند که برای آنکه حقی از آنان تضییع نشود با این افراد نیز ارتباط تلفنی و یا حضوری برقرار و مشکلات اینگونه آنان مرتفع شد.

صلاحیت ۲۲۸ داوطلب انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه قم تأیید شد

در نهایت از مجموع ۴۰۱ نفری که در استان قم برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده بودند ۲۲۸ نفر تأیید، تعداد ۹۸ نفر از داوطلبان عدم تأیید، ۱۶ نفر عدم احراز و ۶ نفر نیز انصراف دادند.

۴۲ نفر از داوطلبان به رأی هیأت اجرایی اعتراضی نداشتند و ۱۱ نفر نیز مدارک لازم برای ثبت نام نهایی را بارگذاری نکردند.

افرادی که به نتایج بررسی‌ها اعتراض دارند باید شکایت خود را از طریق سامانه شورای نگهبان به همراه مستندات لازم ارسال کنند و در این مرحله انجام اعتراض فقط به صورت حضوری امکان پذیر است و در مرحله رسیدگی به این شکایت‌ها در صورت نیاز، به افراد وقت ملاقات حضوری هم داده می‌شود تا آنان بتوانند از خود دفاع داشته باشند و مسائل موجود برطرف شود.

گفتنی است در هیأت اجرایی انتخابات استان قم، ۱۰۶ نفر تأیید نشدند که این تعداد در مرحله بررسی هیأت نظارت به ۹۸ نفر کاهش یافت.

۴۲ نفر از کاندیداهایی که در مرحله رسیدگی هیأت اجرایی مورد تأیید قرار نگرفتند نیز به نتایج بررسی هیأت اجرایی اعتراضی نداشتند و پرونده آنان در همان مرحله مختومه شد.

۵۷ درصد از نامزدها در قم تأیید صلاحیت شدند

بر اساس نتایج اعلام شده از بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان قم، ۵۷ درصد از نامزدها تأیید صلاحیت، ۲۵ درصد عدم تأیید، ۴ درصد عدم احراز، ۲ درصد انصرافی و ۱۲ درصد عدم اعتراض به نتایج هیأت اجرایی بودند.

هیأت نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در قم معتقد است که از همه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در استان نامزد برای رقابت وجود دارد.

گفته شده در بررسی اولیه پرونده داوطلبان در قم، ۱۷۲ نفر عدم واجد صلاحیت بودند که بخش عمده‌ای از مشکل آنان نقص در مدارک بود که با این افراد تماس گرفته و مدارک آنان کامل شد و این تعداد به ۱۱ نفر کاهش یافت.

به گفته حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد مهری رئیس هیأت نظارت انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه قم گفت: در روند بررسی صلاحیت افراد در استان قم جریان‌ها و گروه‌های سیاسی ملاک عمل نبوده و هم اکنون از همه سلایق در میان نامزدهای تأیید صلاحیت شده حضور دارند که امیدواریم شاهد یک رقابت باشکوه و حضور گسترده مردم در عرصه انتخابات باشیم.

وی بیان کرد: افرادی که عدم احراز صلاحیت و یا عدم تأیید صلاحیت شدند باید تا ۱۹ دی ماه اعتراض خود را به سامانه در نظر گرفته شده اعلام کنند و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات و شورای نگهبان تا ۲۰ بهمن ماه امسال فرصت بررسی مجدد را دارند.

رئیس هیأت نظارت انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه قم در خصوص امکان تغییر حوزه انتخابیه کاندیداها نیز گفت: افرادی که قصد دارند حوزه انتخابیه خود را تغییر دهند این امر نیازمند موافقت از مبدا و مقصد است.

هر گونه فعالیت تبلیغاتی تا زمان اعلام رسمی تبلیغات ممنوع است

حجت الاسلام مهری با بیان اینکه نامزدهای انتخابات باید خود را ملتزم به قانون بدانند افزود: هر گونه فعالیت تبلیغاتی تا زمان اعلام رسمی تبلیغات ممنوع است و ما فردی در استان قم داشتیم که یک ماه قبل دفتر ارتباطات مردمی خود را فعال کرده و این در حالی بوده که صلاحیت وی مورد تأیید قرار نگرفت.

وی ادامه داد: اعلام تأیید صلاحیت فعلی افراد قطعی نیست و ممکن است برخی از کاندیداها به دلایل تخلفات انتخاباتی و تبلیغاتی و مستندات جدیدی که به هیأت نظارت می‌رسد؛ صلاحیت آنان مورد بازبینی قرار گیرد که در ادوار گذشته مواردی با عدم صلاحیت مواجه شدند.

اعضای هیأت نظارت استان قم از ماه‌ها قبل از آغاز فرایند انتخابات مشخص و فعالیت خود را آغاز کردند و در ادامه نیز عوامل نظارتی در سه شعبه قم، کهک و جعفرآباد انتخاب خواهند شد تا انتخابات در ۷ بخش ،۱۳ دهستان و ۶ شهر قم با حضور بالغ بر ۳ هزار نفر از عوامل نظارتی برگزار شود.

۷۴۸ شعبه اخذ در استان قم وجود خواهد داشت

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه قم با بیان اینکه ۷۴۸ شعبه اخذ رأی شامل ۶۶۲ شعبه شهری و ۸۵ شعبه روستایی در استان قم وجود خواهد داشت افزود: در هر شعبه اخذ رأی هم عوامل اجرایی و هم عوامل نظارتی حضور دارند و فرآیند رأی گیری را دنبال می‌کنند.

حجت الاسلام مهری افزود: در هر صندوق یک سرناظر و سه ناظر معمولی و در هر ۱۰ صندوق یک سرناظر دیگر نیز حضور دارند و بر امر انتخابات نظارت می‌کنند.

وی ابراز کرد: عوامل نظارتی که دارای شرایط لازم هستند در طول سال مورد شناسایی قرار می‌گیرند و پس از بررسی اولیه، افراد در مرحله نهایی گزینش می‌شوند و در ادامه آموزش‌های مختلف حضوری و مجازی از تمامی مراحل برگزاری انتخابات به آنان ارائه می‌شود.

احتمال برگزاری انتخابات به صورت تمام الکترونیک در قم

رئیس هیأت نظارت انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه قم افزود: غالب فرایند برگزاری انتخابات در استان‌های مختلف کشور به صورت الکترونیکی است که البته مراحلی نیز به صورت دستی صورت می‌گیرد و ما در استان قم به دنبال آن هستیم که از جمله استان‌هایی باشیم که انتخابات به صورت تمام الکترونیک در آن اجرا خواهد شد و این امر بستگی به شرایط و زیرساخت‌های استان در زمینه‌های مختلف همانند اینترنت و تجهیزات دارد.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: ثبت نام انتخابات خبرگان رهبری از ۱۴ آبان ماه تا ۲۰ آبان ماه به مدت ۷ روز صورت گرفت و طی این مدت ۵۱۰ نفر در استان قم ثبت نام کردند که از این تعداد ۶۹ نفر از نمایندگان فعلی و ۵۰ نفر از نمایندگان ادوار مجلس خبرگان رهبری بودند که نیاز به آزمون کتبی و شفاهی نداشتند.

حجت الاسلام مهری اضافه کرد: ۳۲۸ نفر از داوطلبان باید در آزمون کتبی و شفاهی حضور می‌یافتند که در ۳۰ آبان ماه امسال این آزمون برگزار شد و در ادامه نیز آزمون شفاهی هم از افراد گرفته شد و نتایج نهایی در ۴ بهمن ماه امسال اعلام می‌شود.

تعداد ۸۶۱ هزار نفر از شهروندان استان قم در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی واجد شرایط رأی گیری هستند و این استان در آخرین انتخابات برگزار شده یعنی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، مشارکت ۵۳ درصدی داشته است.

استان قم در حال حاضر سه شهرستان دارد که شهرستان‌های کهک و جعفرآباد در سال ۱۴۰۰ تأسیس شدند؛ اما جمعیت در این دو شهرستان تازه تأسیس؛ به میزانی نیست که بتوانند نماینده‌ای مجزا داشته باشند، بدین ترتیب تعداد نمایندگان قم در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی همان سه کرسی نمایندگی است.