منطقه حائل دریایی بین کره شمالی و جنوبی از بین رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چوسان، ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرد که منطقه حائل دریایی بین سئول و پیونگ‌یانگ دیگر وجود ندارد. این اطلاعیه رسمی راه شرایط را برای کره جنوبی و آمریکا به منظور انجام عملیات‌‎های شناسایی در نزدیکی مرز پیونگ‌یانگ هموار می‌کند.

در بیانیه ستاد مشترک ارتش کره جنوبی آمده است: کره شمالی بیش از ۳ هزار بار توافق ۱۹ سپتامبر را نقض و ظرف سه روز اخیر به سمت دریای زرد توپ شلیک کرده است. در نتیجه، منطقه‌ای که برای توقف اقدامات خصمانه تعیین شده بود، دیگر وجود ندارد.

لی سئونگ جون، سخنگوی ستاد مشترک ارتش کره جنوبی گفته است که اقدامات تحریک‌آمیز کره شمالی عملا توافق بین دو کره را غیرفعال کرده است. کره شمالی و جنوبی در سال ۲۰۱۸ بر سر توقف آنچه اقدامات خصمانه علیه یکدیگر در نزدیکی مرز از جمله مرز دریایی موسوم به «سر حد شمالی» خوانده شده است، به توافق رسیدند. با این حال، به ادعای سئول، پیونگ‌یانگ از آن زمان به بعد چندین بار اقدام تحریک‌آمیز مرتکب شده و مفاد این توافق را نقض کرده است.

کره شمالی در ماه نوامبر به طور رسمی و با فوریت، از توافق نظامی با کره جنوبی خارج و نسبت به استقرار پیشرفته‌ترین ادوات جنگی خود در امتداد مرز کره جنوبی، متعهد شد. این اقدام پس از آن انجام شد که به‌دنبال پرتاب ماهواره جاسوسی از سوی کره شمالی و آنچه نقض قطعنامه شورای امنیت خوانده شده است، سئول بخشی از توافق مذکور را به حالت تعلیق آورد.

هان داک سو، نخست وزیر کره جنوبی در ماه نوامبر گفت که باتوجه به اقدامات تحریک‌آمیز اخیر کره شمالی در مرز دریایی که عملا توافق بین دو کره را ملغی کرده است، کره جنوبی با همکاری آمریکا احتمالا به انجام عملیات‌های شناسایی و جاسوسی در نزدیکی مرز کره شمالی ادامه خواهد داد.

کره شمالی از روز جمعه به مدت سه روز متوالی، در ساحل غربی این کشور دست به تحریکات نظامی زد و براساس چندین بیانیه‌ای که ستاد مشترک ارتش کره جنوبی منتشر کرده، پیونگ‌یانگ در این سه روز بیش از ۹۰ گلوله توپخانه به سمت شمال جزیره یون‌پیونگ(متعلق به کره جنوبی) شلیک کرده که هیچکدام از آنها در جنوب «سرحد شمالی» فرود نیامده است. همچنین بنا به اعلام ستاد مشترک ارتش کره جنوبی، همسایه شمالی این کشور تنها در روز شنبه حدود ۶۰ گلوله توپخانه شلیک کرده است.

البته این ادعا با بیانیه کیم یو جونگ، سیاستمدار ارشد و خواهر کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی که گفته است سئول این اتفاق را سوتعبیر کرده است، تناقض دارد. وی تاکید کرد که کره شمالی تنها مواد منفجره را حدود ۶۰ بار منفجر کرد تا صدای گلوله توپخانه ۱۳۰ میلیمتری را شبیه‌سازی کند و گلوله واقعی شلیک نکرده است.

ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اندکی بعد در بیانیه‌ای با این ادعا که ارتش این کشور پرتابه‌های توپخانه کره شمالی را رصد کرده است، اقدامات کره شمالی را «فکاهی» خواند و اعلام کرد که این اقدامات با هدف «تضعیف اعتماد نظامی متقابل و تحریک جنگ داخلی در سئول صورت می‌گیرد.»

کره شمالی اخیرا تنش‌های نظامی در شبه جزیره کره را تشدید و علاوه بر این، پاسگاه‌های بازرسی خود را در منطقه غیرنظامی دوباره مستقر کرده است. کره جنوبی در واکنش، ضمن اعمال تحریم‌های یکجانبه، اعلام کرد بنیادی که در این کشور با هدف تسهیل فعالیت مجتمع اقتصادی بین دو کره طراحی و تاسیس شده بود را منحل خواهد کرد.