به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، وزارت بهداشت غزه از افزایش شمار شهدای ناشی از حمله‌های رژیم صهیونیستی به غزه خبر داد.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۷ جنایت و کشتار دیگر را در این باریکه مرتکب شده که طی آن ۲۴۹ نفر شهید و ۵۱۰ نفر دیگر هم زخمی شدند.

همچنین وزارت بهداشت غزه بیان کرد که شمار کلی شهدای غزه از آغاز جنگ در هفتم اکتبر تا این لحظه به ۲۳۰۸۴ نفر و شمار مجروحان نیز به ۵۸ هزار و ۹۲۶ نفر رسیده است.

از سوی دیگر اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: بیمارستان‌های جنوب غزه دیگر گنجایش پذیرش مجروحان را ندارد. انبوهی از مجروحان در این بیمارستانها هستند و مجروحان در راهروها و محوطه روی زمین هستند.