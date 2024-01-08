الحاق اراضی محدوده شهر کاشان برای ساخت مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو دانشجو دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، گفت: طرح جامع شهر کمال شهر در هجدهمین نشست شورایعالی شهرسازی و معماری با تاکید بر تأمین سرانههای خدماتی مختلف از جمله آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و سایر و رساندن سرانه خدماتی شهر به تصویب رسید. همچنین با توجه به وجود گسل در شمال این شهر و فرونشست زمین و همچنین تداخل بخشهای و شهرک صنعتی با فضای شهری مقرر شد تا افزایش جمعیتپذیری این شهر تحت هیچ شرایطی رخ ندهد.
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: کمال شهر از جمله شهرهایی است که به دلیل مهاجرتهای بی رویه مردم از کرج و تهران شکل گرفت و در حال حاضر ۸۰ درصد اراضی آن فاقد سند مالکیت است که در تصویب طرح جامع شهر تأمین سرانهها مورد تاکید قرار گرفت.
طرح نمونه گردشگری چغاخور مصوب شد
دانشجو در ادامه از تصویب طرح منطقه نمونه گردشگری چغاخور در استان چهارمحال و بختیاری خبر داد و گفت: طرح نمونه گردشگری چغاخور به مساحت ۱۲۱ هکتار با ملاحظاتی در شورای عالیشهرسازی و معماری ایران به تصویب رسید. مقرر شده است تا با توجه به مساحت بالا و به جهت افزایش تحقق پذیری طرح، طرح جامع در دو فاز طراحی و اجرا شود و چنانچه فاز نخست آن با موفقیت انجام شد و گردشگر را جذب کرد فاز دوم به اجرا برسد.
به گفته این مقام مسئول، در این طرح تاکید شد تا حداکثر سطح اشغال ابنیه حداکثر حدود ۱۰ درصد باشد. همچنین حداکثر آب تخصیص داده شده به این طرح در شبانه روز حداکثر ۱۹۸ مترمکعب است. سهم واحدهای اقامتی متمرکز همچون هتل، متل و مهمانسرا به حداقل ۳۰ درصد سهم بناها افزایش یابد.
ممنوعیت ایجاد هرگونه عرصه اختصاصی در منطقه نمونه گردشگری چغاخور
دانشجو تاکید کرد: با توجه به بستر طبیعی منطقه، حداکثر تعداد طبقاتی که احداث میشود ۳ طبقه است و ضرورت دارد تا در ساخت و ساز از مصالح بومی مطابق با بوم و اقلیم منطقه استفاده شود. همچنین حتماً باید پساب و فاضلاب این منطقه تسویه و از تسویه آبها در چرخه آبیاری و سایر موارد استفاده شود. در تصویب طرح منطقه نمونه گردشگری اجازه هرگونه ایجاد عرصه اختصاصی ممنوع شده است.
در خصوص تفکیک اراضی نیز در این مصوبه تاکید شده است که کاربریهای اقامتی به اسکان موقت اختصاص دارد و تفکیک عرصه و مستحدثات تحت هر عنوان ممنوع است. اراضی به هیچ وجه تفکیک نخواهد شد و برای جذب گردشگر عمومی مورد تاکید قرار گرفت. اجازه ندادیم در آن اراضی عرصه اختصاصی شکل بگیرد و تمامی عرصهها عمومی است.
این مقام مسئول با یادآوری همجواری روستای گلوگرد در جوار تالاب چغاخور گفت: در تصویب طرح نمونه گردشگری منطقه چغاخور تاکید شده است سرمایه گذار این طرح تأمین آب، آبرسانی و دفع فاضلاب روستا را برعهده بگیرد. طرح با رعایت تمامی ملاحظات و موضوعهای مرتبط با پدافند غیرعامل مصوب شد.
الحاق حدود ۴۰ هکتار به محدوده شهر کاشان برای تولید مسکن
دانشجو همچنین از موافقت شورا با الحاق بخشی از اراضی به محدوده شهر کاشان برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت خبر داد.
وی گفت: در پیشنهادی که از استان رسیده بود برای الحاق ۵۰ هکتار به محدوده شهر کرمان درخواست شده بود. با توجه به اینکه ۱۰ هکتار از آن قبلاً از سوی منابع طبیعی برای انجام طرحهایی واگذار شده و همچنین بخشی از ۴۰ هکتار با حریم ۱۶۰ متری آزادراه اصفهان تداخل داشت ضمن حذف این اراضی با الحاق، موضوع الحاق اراضی با مساحت کمتر از ۴۰ هکتار به محدوده شهر کاشان برای تولید مسکن مورد موافقت قرار گرفت.
معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: مقرر است تا در این اراضی الحاقی، حداکثر ۳ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی با الگوی ساخت ترکیبی ویلایی-آپارتمانی، ۶۰ درصد ۴ طبقه، ۴۰ درصد ۶ طبقه احداث شود. همچنین تاکید شده است تا تأمین سرانه خدماتی در مقیاس محله و ناحیه به میزان طرح تفصیلی به تأیید کمیسیون ماده ۵ برسد.
دانشجو گفت: مقرر شد تا مطالعات عارضه سنجی ترافیکی این الحاق، انجام و طرح تفصیلی بر همان اساس تهیه شود. همچنین، بستر، حریم و قنات آب راههای متداخل با اراضی الحاقی بر اساس اعلام نظر آب منطقهای استان در اسناد طرح لحاظ شود. با توجه به محدودیت شدید منابع آب نیز تأمین آب واحدهای مسکونی که در این مساحت به محدوده شهر کاشان افزوده میشود از محل صرفهجویی تأمین خواهد شد.
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