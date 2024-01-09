رونمایی از پلتفرم جامع ثبتی در ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در راستای هوشمندسازی و الکترونیکی کردن خدمات ثبتی، گام‌های بلندی برداشته شده و پلتفرم جامع ثبتی در ۲۲ بهمن رونمایی می‌شود..

بابایی سه شنبه نوزدهم دی ماه در شورای قضائی استان مرکزی اظهار کرد: حدنگاری امروز سیاست کلی قوه قضائیه به تنهایی نیست بلکه سیاست نظام است و در سطح کلان در حال پیگیری است. در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به حدنگاری ۱۰۰ درصدی اراضی کشاورزی و ملی اشاره شده که امیدواریم بتوانیم در دوران تحول و تعالی، اقدامات لازم را در این حوزه انجام دهیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر اجرای قانون حدنگاری و جلوگیری از کوه خواری و جنگل خواری و زمین خواری بیان کرد: همه اراضی باید شناسنامه دار شوند. اگر هویت بخشی و آمایش در خصوص اراضی انجام شود از دخل و تصرفات و زمین خواری نیز پیشگیری خواهد شد و تشکیل پرونده‌های قضائی نیز به شدت کاهش خواهد داشت.

بابایی خاطرنشان کرد: اگر در اراضی کشاورزی پس از هویت بخشی، ساخت و ساز انجام شود قطعاً حکم تخریب صادر خواهد شد. در سنوات گذشته تلنباری از پرونده‌های ساخت و ساز غیرمجاز را داشتیم اما امروز با سند دار شدن این اراضی، با یک استعلام، واقعیت مشخص و سپس حکم تخریب به راحتی صادر می‌شود.

وی ادامه داد: در حوزه حدنگاری منابع طبیعی حدود ۱۳۳ و نیم میلیون هکتار اراضی معادل بیش از ۹۹ درصد، تثبیت و دارای سند مالکیت شده اند و هم اکنون دخل و تصرف در حوزه منابع طبیعی به شدت کاهش پیدا کرده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: در حال حاضر حدنگاری در اراضی ملی به ۹۹ درصد و در اراضی کشاورزی به ۴۳ درصد در سطح کشور رسیده و حدنگاری کشاورزی حدود ۴۰ شهرستان مهم به اتمام رسیده است. تحقق این سیاست را مدیون جهاد کشاورزی و امور اراضی کشاورزی هستیم و پشتیبانی دستگاه قضائی و دادستان‌ها نیز در این زمینه بسیار خوب بوده است.

وی تاکید کرد: در راستای حمایت از تولید، سند هفت هزار و ۴۰۰ واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی کاوه و احمدآباد در استان مرکزی، امروز تحویل داده می‌شود و در راستای نهضت ملی مسکن نیز برای ۳ هزار واحد مسکونی و همچنین برای شرکت هپکو سند صادر شده که امروز تحویل داده می‌شود.

بابایی گفت: در سفر ریاست قوه قضائیه به استان مرکزی چند شهرستان وجود داشت که درگیر مسائل اوقاف بودند که برای رفع این مشکلات باید اقدامات لازم صورت گیرد. تعیین تکلیف اراضی موقوفه مورد تاکید ریاست قوه قضائیه است که در استان‌ها نیز باید مورد توجه باشد.

وی در خصوص پلتفرم جامع ثبتی نیز اظهار کرد: در راستای هوشمندسازی و الکترونیکی کردن خدمات ثبتی، گام‌های بلندی برداشته شده و در ۲۲ بهمن امسال پلتفرم جامع ثبتی رونمایی می‌شود که با راه اندازی آن، بسیاری از خدمات ثبتی غیرحضوری خواهد بود. با این پلتفرم سند الکترونیک به معنی کامل محقق خواهد شد و اسناد فیزیکی به هیچ عنوان صادر نشده و از جعل نیز جلوگیری می‌شود.

وی تصریح کرد: امیدواریم با راه اندازی این پلتفرم و صدور اسناد الکترونیک و دسترسی به دستگاه‌ها و مراکز مالی و اعتباری جهت استناد به این اسناد الکترونیک، شاهد از بین رفتن جعل اسناد باشیم.