بررسی سناریوهای جنگ فراگیر در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالباری عطوان تحلیلگر مسائل راهبردی منطقه در مقاله خود در رأی الیوم با اشاره به اقدام رژیم صهیونیستی برای ترور وسام حسن الطویل فرمانده میدانی حزب‌الله لبنان و مسئول اداره عملیات حزب‌الله تاکید کرد که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل به دنبال گسترش دامنه جنگ و آغاز حمله فراگیر ضد لبنان است، حمله‌ای که به نظر می‌رسد بعد از گسترش تلفات در جبهه شمالی رژیم صهیونیستی و آواره شدن بیش از ۲۳۰ هزار شهرک نشین گریز ناپذیر و قطعی است.

وی در مقاله خود تصریح کرد که این ترور تنها چند روز بعد از ترور شهید صالح العاروری نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس از طریق حمله هوایی در قلب ضاحیه جنوبی بیروت صورت گرفت که دلیلی بر ادعای ما است و نشان می‌دهد احتمال حمله فراگیر رژیم صهیونیستی به لبنان و گسترش دامنه جنگ در جبهه‌های مختلف خاورمیانه زیاد است.

این گزارش تاکید می‌کند که نتانیاهو در ابعاد سیاسی و نظامی در انزوا و شکست قرار گرفته، لذا دست به ایجاد تنش‌هایی می‌زند که می‌تواند باعث گسترش دامنه جنگ منطقه‌ای شده و باعث شود حزب‌الله لبنان درب انبارهای موشک و پهپادی خود را باز کرده و زیرساخت‌های موجود در عمق سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار دهد.

عطوان ابراز داشت که واضح است که سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان تصمیم به اعلام جنگ فراگیر گرفته و ترور شهید وسام طویل نیز که بعد از حمله موشکی انتقام‌جویانه حزب‌الله به پایگاه میرون انجام شد، این تصمیم را قطعی کرده است.

وی در بخشی از مقاله خود به اظهارات روز جمعه سید حسن نصرالله در هشدار به رژیم صهیونیستی نسبت به هرگونه حمله به لبنان اشاره و تاکید کرد که سید حسن نصرالله مبارزه حزب الله با رژیم صهیونیستی را بدون قاعده و سقف و بدون ضوابط دانست و تاکید کرد که حزب الله از جنگ نمی‌ترسد. مفهوم این سخن این است که هرگونه واکنش حزب‌الله نسبت به تجاوز اسرائیل به لبنان گسترده خواهد بود و تمامی تسلیحات از جمله موشک‌های نقطه زن و پهپادها و حمله زمینی از سوی گردان‌های رضوان و آزادسازی روستاها و پایگاه‌های نظامی و شهرک‌های صهیونیست نشین مورد توجه خواهد بود.

عطوان با تأکید بر اینکه «این رژیم اشغالگر قدس است که در صورت این حمله به عصر حجر باز می‌گردد نه لبنان» ابراز داشت که تل‌آویو احتمالاً در صورت تکرار اشتباه کشنده خود در نوار غزه و باز کردن جبهه لبنان و گسترده‌تر کردن آن به صورت کلی یا جزئی از صفحه روزگار محو شود، چرا که حزب الله در این جنگ تنها نخواهد بود و جبهه‌های دیگری نظیر حشد الشعبی در عراق و ارتش یمن در صنعا نیز به آن ملحق خواهند شد. حشد الشعبی در این صورت مسئولیت حمله به پایگاه‌های آمریکایی در سوریه و عراق و حملات موشکی به بنادر حیفا و ایلات و میدان نفتی اشغال شده کاریش را عهده‌دار خواهد بود و یمنی‌ها نیز مسئول مقابله با هرگونه تجاوز آمریکا برای باز کردن گذرگاه باب المندب در دریای سرخ به روی کشتی‌های اسرائیلی خواهند بود.

وی در ادامه تأکید می‌کند که در حال حاضر دو دیدگاه وجود دارد که بر قطعی بودن شکست اسرائیل در هر جنگ احتمالی با حزب الله لبنان صحه می‌گذارد:

دیدگاه اول از سوی آمریکایی‌ها مطرح شده و روزنامه واشنگتن پست در ارزیابی اطلاعاتی که نسخه‌ای از آن برای «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا ارسال شده، تاکید می‌کند که پیروزی در هر جنگ احتمالی ضد حزب الله در سایه حضور تل‌آویو در جنگ کنونی غزه برای اسرائیل مشکل است.

دیدگاه دوم از طریق اسحاق بریک ژنرال بازنشسته ارتش رژیم صهیونیستی مطرح و در روزنامه صهیونیستی هآرتص منتشر شده است. این دیدگاه معتقد است ارتش اسرائیل در حال حاضر در شرایطی از هرج و مرج و بی‌ثباتی قرار دارد و آماده ورود به جنگ ضد حزب الله نیست و این حجم از آمادگی را برای پیروزی در این جنگ ندارد. لذا در صور ت بروز جنگ گردان‌های رضوان شهرک‌ها و روستاهای صهیونیست نشین در ارتفاعات اشغالی الجلیل را آزاد خواهند کرد و خارج کردن نیروهای حزب الله از این روستاها بسیار مشکل خواهد بود.

این تحلیلگر ارشد منطقه‌ای تاکید می‌کند که مواضع لبنانی‌ها در سطح دولتی و مقاومت کاملاً با صلابت و به صورت یکپارچه دنبال می‌شود. دولت لبنان در حال حاضر عقب‌نشینی اسرائیل از تمامی اراضی اشغال شده لبنان را پیش‌شرط هرگونه گفتگو در خصوص اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌داند و نیروهای مقاومت نیز آتش‌بس فوری در نوار غزه و خروج نظامیان صهیونیست از این منطقه را در برابر مطالبات مطرح شده در خصوص توقف توسعه جنگ مطرح می‌کنند. لذا این پیام به صورت کاملاً آشکار به جوزف بورل وزیر خارجه اتحادیه اروپا در جریان سفر وی به لبنان و دیدارش با «محمد رعد» رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان اطلاع داده شده است.

این مقاله تاکید می‌کند که در طرف مقابل شاهد شکاف گسترده در موسسات سیاسی رژیم صهیونیستی هستیم تا جایی که یائیر لاپید رهبر مخالفان کابینه خواستار فروپاشی کابینه ائتلافی کنونی به ریاست نتانیاهو و کناره‌گیری بنی گانتس و گادی آیزنکوت و جدعون ساعر از آن شده، چرا که نتانیاهو شایستگی نخست‌وزیری را ندارد و ادامه حضور آنها در کابینه باعث طولانی شدن عمر آن می‌شود.

جنگ غزه تاکنون ۶۰ میلیارد دلار هزینه به رژیم صهیونیستی تحمیل کرده و این آمار همچنان در حال افزایش است. از سوی دیگر حزب‌الله لبنان نیز باید نسبت به انتقام دو تن از فرماندهان مقاومت یعنی شهید وسام طویل و صالح العاروری واکنش انتقام جویانه خود را نشان دهد.

این مقاله با اشاره به اینکه آمریکا تلاش گسترده‌ای برای جلوگیری از گسترش دامنه جنگ از طریق سفر وزیر خارجه خود به منطقه انجام می‌دهد و این تلاش‌ها با شکست مواجه شده، تاکید کرد که نتانیاهو در پشت پرده این شکست قرار دارد؛ چرا که آرامش در منطقه به معنی اعتراف او به شکست در جنگ غزه و توقف تجاوزها و آماده سازی شرایط برای محاکمه و زندانی شدن وی و آغاز شمارش معکوس برای فروپاشی رژیم صهیونیستی است.

عطوان در پایان این مقاله تاکید کرد که اگر رژیم صهیونیستی بعد از سه ماه با حمایت‌های گسترده نظامی و مالی آمریکا و هم‌دستی اروپا و برخی رژیم‌های عربی در شکست دادن مقاومت غزه با حجم کوچک خود ناموفق بوده، چگونه می‌تواند حزب الله لبنان و دیگر شاخه‌های مقاومت در لبنان یمن و عراق را با شکست مواجه کند؟