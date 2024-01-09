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۱۹ دی ۱۴۰۲، ۱۳:۳۹

مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان:

برخی از آثار محوطه تاریخی «سنگ‌تراشان» ثبت ملی شدند

برخی از آثار محوطه تاریخی «سنگ‌تراشان» ثبت ملی شدند

خرم‌آباد - مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان از ثبت ملی چهار اثر آئینی و یک هاون مینیاتوری محوطه تاریخی «سنگ‌تراشان» خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن‌پور امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: با حضور اعضای شورای منقول کشور هفت اثر تاریخی لرستان مورد بررسی قرار گرفت که پس از تأیید، واجد شرایط ثبت ملی قرار گرفتند.

وی افزود: چهار اثر آئینی از مجموعه مفرغ‌های محوطه تاریخی «سنگ‌تراشان» خرم‌آباد شامل سه پیکرک آئینی و یک هاون مینیاتوری مربوط به معبد سه هزارساله «سنگ‌تراشان» خرم‌آباد به ثبت ملی رسیدند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، اضافه کرد: همچنین چادر قلمکاری بروجرد مربوط به خانه «افتخارالاسلام» به‌عنوان اثر مذهبی با کاربری برپایی مراسم مذهبی به‌خصوص عزاداری ماه محرم به ثبت ملی رسید.

حسن‌پور، تصریح کرد: این اثر نفیس از آثار دوره قاجار بوده که هم‌اکنون در موزه خانه «افتخارالاسلام» در بروجرد نگهداری می‌شود.

وی با اشاره به ثبت دو «سنگاب» در مسجد جامع و مسجد «ناسکدین» شهر بروجرد نیز اظهار کرد: این دو «سنگاب» از آثار دوره قاجار است که با شش بیت از «محتشم کاشانی» منقش شده است.

کد مطلب 5989827

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