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۲۰ دی ۱۴۰۲، ۰:۱۸

راهیابی «آپاراتچی» از تبریز به چهل و دومین جشنواره فیلم فجر

راهیابی «آپاراتچی» از تبریز به چهل و دومین جشنواره فیلم فجر

تبریز-اسامی فیلم‌های راه یافته به چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر اعلام شد و اثر قربانعلی طاهرفر هنرمند و فیلمساز تبریزی به این جشنواره راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، «آپاراتچی» فیلمی است که به کارگردانی قربانعلی طاهرفر هنرمند و فیلمسازی تبریزی در بخش فیلم اولی‌ها به چهل و دومین جشنواره فیلم فجر راه یافته است.

گفتنی است چهل و دومین جشنواره فیلم فجر به دبیری مجتبی امینی ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.

قربانعلی طاهرفر در سال متولد ۱۳۵۱ تبریز و در حال حاضر عضو شورای بررسی فیلم و فیلمنامه استان است.

وی از سال ۱۳۶۱ وارد انجمن سینمای جوان شده و در سال ۱۳۷۲ اولین فیلم خود را با نام خاک آشنا ساخته است.

طاهرفر در سال ۱۳۷۵ اولین مجموعه تلویزیونی خود را با موضوع کودک و نوجوان، به نام «سحرخیزان کوچک» تولید نموده و «ترمینال غرب»، ازجمله آثار اوست که فانوس هفتمین جشنواره عمار را کسب کرده است.

همچنین نویسندگی و کارگردانی ۶ فیلم بلند، کارگردانی بیش از ۱۰ فیلم کوتاه و ۸ مجموعه تلویزیونی نیز در کارنامه او به چشم می‌خورد.

کارگردانی و تهیه کنندگی بیش از ۶۶ مجموعه مستند و دهها فیلم مستند، و نگارش دهها فیلمنامه از دیگر فعالیت‌های هنری وی محسوب می‌شود.

وی در دوره هفتم و نهم جشنواره مردمی فیلم عمار عضو هیئت‌داوران بخش فیلم‌نامه بوده است.

کد مطلب 5990255

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