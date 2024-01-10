بازیگران «تمساح خونی» معرفی شدند/ رونمایی از عکس سعید آقاخانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، با نزدیک شدن به جشنواره فیلم فجر، اولین عکس از سعید آقاخانی در پروژه «تمساح خونی» اولین ساخته سینمایی جواد عزتی به تهیه‌کنندگی کامران حجازی، رونمایی شد.

در این فیلم سینمایی که نقش اصلی آن را جواد عزتی بر عهده دارد؛ عباس جمشیدی‌فر، سعید آقاخانی، الناز حبیبی، بهزاد خلج و شبنم قربانی نقش‌آفرینی ‌می‌کنند و اسامی سایر بازیگران نیز اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در خلاصه داستان «تمساح خونی» آمده است: «من یه تمساحم، یه تمساح خونی‌! یه آدم زخمی که کل زندگیش فقط باخته و چیزی برای از دست‌ دادن نداره ... ولی باز دلش ریسک‌های بزرگ می‌خواد!»

این فیلم سینمایی که هم‌اکنون مراحل فنی خود را برای حضور در بخش سودای سیمرغ چهل و دومین جشنواره فجر طی می‌کند، در بخش خصوصی تولید شده است.

عکس از مجید طالبی است.