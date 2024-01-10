محورهای ۹ استان دارای بارش باران و برف

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور آخرین وضعیت جوی ترافیکی محورهای شمالی حاکی از تردد روان در محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین – رشت (رفت و برگشت) است و آزادراه قزوین – رشت دارای بارش باران و سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

همچنین آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محورها حاکی از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل ساسانی تا پل کلاک، ترافیک سنگین در آزادراه ساوه – تهران محدوده نسیم شهر و حدفاصل عوارضی تهران تا خروجی آزادراه و ترافیک سنگین در محور شهریار – تهران در برخی از مقاطع است.

بر اساس این گزارش، بارش برف و باران در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان و زنجان، همچنین بارش باران در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، گیلان، مازندران و کرمانشاه، وزش باد و گرد و خاک در برخی از محورهای استان خراسان رضوی وجود دارد.

پونل – خلخال محورهای مسدود غیر شریانی و سروآباد – پاوه، سی سخت – پادنا، گنجنامه – تویسرکان، وازک – بلده محورهای دارای انسداد فصلی اعلام شدند.