۱۹۶ عنوان کتاب در خصوص شهدای خوزستان در دست چاپ داریم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد علی پور ظهر امروز پنجشنبه در نشست شورای اداری خوزستان که با حضور بازرس ویژه رئیس جمهور در سالن شهید هاشمی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: قطعاً ایستادگی و پایداری ملت ایران، تبعات و هزینه‌هایی دارد، قریب به ۲۰۰ هزار شهید در مجموعه دفاع مقدس، شهدای انقلاب و شهدای دفاع از حرم و امنیت هزینه آن است که سهم استان خوزستان ۲۴ هزار شهید است.

وی افزود: در سطح استان دولت، ائمه جمعه و نیروهای مسلح به این نتیجه رسیدند که به پاس گرامیداشت ۲۴ هزار شهید و بیش از یک میلیون ایثارگر در استان خوزستان، کنگره‌ای را برپا کنند.

علی‌پور با بیان اینکه برای برگزاری کنگره شهدای خوزستان اقداماتی انجام شده است، تصریح کرد: یکی از این اقدامات این بود که با حضور نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و استاندار، شورای سیاستگذاری راه‌اندازی شد. همچنین ایجاد بانک اطلاعات و جمع آوری اسناد اقدام دیگری بود که در این خصوص ۷۰ درصد برای ما سقف تعیین شده بود و امروز ۶۰ درصد آن را جمع آوری کرده‌ایم.

دبیر کنگره شهدا خوزستان عنوان کرد: بازسازی عکس شهدا و سرکشی به خانواده شهدا مورد دیگری بوده که ۶۰ درصد تعیین شده و امروز ۵۰ درصد آن را انجام داده‌ایم. دیوارنگاری تابلو و فضاسازی ماندگار شهری، نصب سردیس، تندیس و المان شهدا مورد دیگر بوده که سقف ۷۰ درصدی تعیین شده بود و امروز ۴۳ درصد کار را انجام داده‌ایم.

سردار علی‌پور با اشاره به برگزاری یادواره‌های شهرستانی توسط فرماندارها و شهرستان‌ها گفت: برای این بخش ۹۰ درصد سقف تعیین شده بود که امروز ۶۰ درصد کار را انجام داده‌ایم همچنین در خصوص برگزاری یادواره اجلاسی اقشار ۹۰ درصد سقف تعیین شده که ۷۰ درصد کار انجام شده است.

وی اضافه کرد: تولید و نشر کتب فاخر دفاع مقدس مورد دیگر بوده که سقف تعریف شده ۶۰ درصد بوده و مقرر شد ۲۰۰ عنوان کتاب را چاپ کنیم که امروز به ۱۹۶ عنوان کتاب در حال چاپ رسیده‌ایم؛ همچنین سهم کنگره برای پویش کتابخوانی ۶۰ درصد بوده که ۴۰ درصد آن انجام شده است.

دبیر کنگره شهدا خوزستان خطاب مدیران دستگاه‌های اجرایی خوزستان گفت: شما کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران در استان خوزستان هستید، خون شهدا به شکل امانت به ما سپرده شده و اگر به کمک شما بتوانیم تبیینی که امروز لازمه جامعه جوان ما است به نسل جوان منتقل کنیم، قطعاً بخشی از مأموریتی که شهدا بر عهده داشته‌اند را شما انجام داده‌اید؛ شهدا جان و هستی خودشان را گذاشتند ما باید وقت خود را بگذاریم.

وی عنوان کرد: از ائمه جمعه به خصوص شورای سیاست گذاری ائمه جمعه انتظار داریم طرح کنگره شهدا را در نماز جمعه و مسجدها مطرح کنند، قرار است این کنگره در اسفند ماه برگزار شود و فرصت زیادی نداریم لذا اگر قرار است برانگیختگی ایجاد شود باید بتوانیم این کارها را انجام دهیم.

دبیر کنگره شهدا خوزستان ادامه داد: همچنین ائمه جمعه اقدامات فرهنگی در سطح شهرستان‌ها انجام می‌دهند که می‌خواهیم یکی از موضوعات آنها کنگره شهدا و راهیان نور باشد؛ همچنین از مدیران انتظار داریم در مجموعه‌های اداری خود با استفاده از دست نوشته، وصیت‌نامه و موارد اینچنینی مربوط به شهدای اداره خود فضاسازی محیطی در رابطه با کنگره انجام دهند.