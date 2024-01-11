احترام ویژه سامورایی کادرفنی تیم ملی ایران به بازیکنان

به گزارش خبرنگار مهر، دومین تمرین تیم ملی فوتبال ایران پس از بازی با اندونزی از ساعت ۱۸:۴۵ به وقت دوحه در زمین شماره ۲ کمپ الریان برگزار میشود.
* در این تمرین همه نفرات حاضر در اردو حضور داشتند و سردار آزمون نیز قرار است حوالی ساعت ۲۲ امشب خود را به کادرفنی معرفی کند.
* در زمان ورود اهالی رسانه و حتی کادرفنی تیم ملی، عوامل انتظامی کمپ الریان، با دقت خاصی نظم و انضباط را کنترل کردند.
* تیم ملی ویتنام همزمان با تمرین ایران در یکی دیگر از زمینهای کمپ مشغول تمرین بود.
* زمانی که بازیکنان زیر نظر علی اصغر قربانعلیپور، مربی بدنساز تیم ملی مشغول تمرینات بدنی بودند، پیام نیازمند، علیرضا بیرانوند و سید حسین حسینی تمرینات اختصاصی خود را زیرنظر دینکا آلین پیگیری کردند.
* با توجه به خنک بودن هوا، امیر قلعهنویی با گذاشتن یک کلاه روی سر خود تمرین را پیگیری کرد.
* مرتضی پورعلیگنجی که به دلیل آسیب دیدگی جام ملتها را از دست داده در کنار هومن افاضلی، مشاور فنی تیم ملی مشغول تماشای این تمرین شد.
* عکاس سایت AFC تنها عضو رسانهای بود که در کنار خبرنگاران ایرانی این تمرین را پوشش داد.
* آندرانیک تیموریان در زمان پخش کردن کاور بین بازیکنان، آنها را به شکلی بسیار محترمانه و به صورت مثال آقای جهانبخش و آقای مغانلو صدا میزد.
* پس از صحبتهای قلعهنویی در حلقه بازیکنان، آنها در ۲ گروه با کاورهای سبز و پیراهنهای قرمز توپها را با دست به سمت یکدیگر پرتاب کردند.
* در این تمرین فضای مفرحی بین ملی پوشان وجود داشت.
* تمرین فردا ایران نیز ساعت ۱۸:۳۰ برگزار میشود.
تیم ملی فوتبال ایران اولین بازی خود در جام ملتهای آسیا را ۲۴ دی مقابل فلسطین برگزار میکند.
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