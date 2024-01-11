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۲۱ دی ۱۴۰۲، ۲۰:۵۱

جام ملت های ۲۰۲۳ آسیا - قطر

احترام ویژه سامورایی کادرفنی تیم ملی ایران به بازیکنان

احترام ویژه سامورایی کادرفنی تیم ملی ایران به بازیکنان

تمرین پنجشنبه تیم ملی فوتبال ایران با نشاط و هماهنگی ویژه بین بازیکنان و اعضای کادرفنی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین تمرین تیم ملی فوتبال ایران پس از بازی با اندونزی از ساعت ۱۸:۴۵ به وقت دوحه در زمین شماره ۲ کمپ الریان برگزار می‌شود.

* در این تمرین همه نفرات حاضر در اردو حضور داشتند و سردار آزمون نیز قرار است حوالی ساعت ۲۲ امشب خود را به کادرفنی معرفی کند.

* در زمان ورود اهالی رسانه و حتی کادرفنی تیم ملی، عوامل انتظامی کمپ الریان، با دقت خاصی نظم و انضباط را کنترل کردند.

* تیم ملی ویتنام همزمان با تمرین ایران در یکی دیگر از زمین‌های کمپ مشغول تمرین بود.

* زمانی که بازیکنان زیر نظر علی اصغر قربانعلی‌پور، مربی بدنساز تیم ملی مشغول تمرینات بدنی بودند، پیام نیازمند، علیرضا بیرانوند و سید حسین حسینی تمرینات اختصاصی خود را زیرنظر دینکا آلین پیگیری کردند.

* با توجه به خنک بودن هوا، امیر قلعه‌نویی با گذاشتن یک کلاه روی سر خود تمرین را پیگیری کرد.

* مرتضی پورعلی‌گنجی که به دلیل آسیب دیدگی جام ملت‌ها را از دست داده در کنار هومن افاضلی، مشاور فنی تیم ملی مشغول تماشای این تمرین شد.

* عکاس سایت AFC تنها عضو رسانه‌ای بود که در کنار خبرنگاران ایرانی این تمرین را پوشش داد.

* آندرانیک تیموریان در زمان پخش کردن کاور بین بازیکنان، آنها را به شکلی بسیار محترمانه و به صورت مثال آقای جهانبخش و آقای مغانلو صدا می‌زد.

* پس از صحبت‌های قلعه‌نویی در حلقه بازیکنان، آنها در ۲ گروه با کاورهای سبز و پیراهن‌های قرمز توپ‌ها را با دست به سمت یکدیگر پرتاب کردند.

* در این تمرین فضای مفرحی بین ملی پوشان وجود داشت.

* تمرین فردا ایران نیز ساعت ۱۸:۳۰ برگزار می‌شود.

تیم ملی فوتبال ایران اولین بازی خود در جام ملت‌های آسیا را ۲۴ دی مقابل فلسطین برگزار می‌کند.

احترام ویژه سامورایی کادرفنی تیم ملی ایران به بازیکنان

کد مطلب 5991936

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