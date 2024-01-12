به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قیامتی پیش از ظهر جمعه در «همایش نیمم ز ترکستان و نیمم ز فرخانه» که با همکاری مؤسسه فرهنگی خردسرای فردوسی و خانه مولانا به مناسبت هشتصد و شانزدهمین سالگرد بزرگداشت مولوی در سالن همایش آریو مصلی نژاد برگزار شد، با اشاره به اینکه مولانا متعلق به هیچ مذهبی نیست، اظهار کرد: شور در وجود مولانا انباشته است، وحدت وجودی او چهره‌ای سرآمد از او ساخته است.

قائم مقام خردسرای فردوسی به شعرخوانی پرداخت و گفت: مولانا دردانه‌ای است که فضای فکری جهان را تحت تأثیر قرار داده است، چه چیزی مولانا را متفاوت کرده است؟ او راز و رمز جهان را در صلح و مهرورزی بیان کرده که کمتر شاعری آن را بیان کرده است.

وی به جهانی بودن مولانا پرداخت و گفت: شور در وجود مولانا انباشته است، وحدت وجودی او چهره‌ای سرآمد از او ساخته است و سخن او شور در جهان برپا کرد و متعلق به هیچ مذهبی نیست، او برای همه سخنوری کرده است.

مولانا؛ تأثیرگذار در ادبیات و زبان فارسی

در ادامه همچنین یامان حکمت، استاد زبان و ادبیات فارسی به بررسی ابعاد شخصیتی مولانا اشاره و اظهار کرد: این شخصیت تأثیرگذار در ادبیات و زبان فارسی همچون آفتابی است متعلق به تمام حوزه‌های جهان و نور آن می‌تواند عالم را روشنایی بخشد و امید است برگزاری این نشست نیازهای بشری در این عرصه پاسخ دهد.

استاد زبان و ادبیات فارسی در خصوص رونمایی از نخستین جایزه ادبی مولانا بیان کرد: فراخوان دریافت مقالات شهریور ماه آغاز شد و پژوهشگران و اساتید کشورهای افغانستان و ایران آثار خود را ارسال کردند و نکته قابل توجه حضور پر رنگ بانوان در این فراخوان است.

وی به اهداف و چشم انداز برگزاری این همایش اشاره کرد و گفت: در تلاش هستیم ابعاد این همایش را به چند زبان توسعه و گسترش دهیم و جایزه ادبی مولانا به ثبت یونسکو برسد.

حکمت افزود: از میان آثار رسیده، ۴ نفر رتبه‌های برتر کسب کردند؛ یک نفر در بخش پایانه نامه (بررسی و تحلیل عنصر عاطفه در غزلیات شمس) و سه نفر در بخش مقالات برگزیده شدند.