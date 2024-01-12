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۲۲ دی ۱۴۰۲، ۲۲:۴۱

اعتماد عنوان کرد؛

مشارکت ۵۰ درصدی کلانشهرها در پویش ملی سلامت

مشارکت ۵۰ درصدی کلانشهرها در پویش ملی سلامت

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت، از مشارکت ۵۰ درصدی کلانشهرهای کشور در پویش ملی سلامت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش اعتماد، با اعلام اینکه میانگین مشارکت جمعیت کلانشهرهای کشور در «پویش ملی سلامت» ۵۰ درصد است، گفت: مشارکت بانوان کشور نیز در این پویش به ۴۰ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: در جمعیت شهری کشور به ویژه کلانشهرها شاهد پوشش میانگین ۵۰ درصدی جمعیت هدف «پویش ملی سلامت» یعنی افراد بالای ۱۸ سال هستیم که امیدواریم در هفته پایانی پویش این عدد به ۷۰ درصد برسد.

اعتماد ادامه داد: خوشبختانه در ۳۷ دانشگاه علوم پزشکی از هدف از پیش تعیین شده «پویش ملی سلامت» یعنی پوشش ۷۰ درصدی جمعیت، عبور کرده ایم.

این در حالی است که بنابر اعلام وزارت بهداشت، تاکنون ۴۰ میلیون و ۵۷۱ هزار و ۹۱۷ نفر در زمینه بیماری‌های پرفشاری خون و دیابت در سطح کشور غربالگری شده‌اند.

از این تعداد ۷۷۱ هزار و ۹۶۰ نفر با احتمال ابتلاء به پرفشاری خون و ۴۳۴ هزار و ۳۸۵ نفر با احتمال دیابت شناسایی شدند.

همچنین در ۲۴ ساعت گذشته ۵۴۸ هزار و ۵۸۷ نفر در این پویش غربالگری شدند که از این تعداد ۸ هزار و ۸۹۱ نفر با احتمال پرفشاری خون و ۳ هزار و ۸۹۹ نفر با احتمال دیابت شناسایی شدند.

منظور از «احتمال دیابت» قند خون ۱۲۶ به بالا و منظور از «احتمال پرفشاری خون»، عدد ۱۴۰ روی ۹۰ میلیمتر جیوه (۱۴ روی ۹) به بالاست.

پویش ملی سلامت تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ ادامه دارد و افراد برای غربالگری پرفشاری خون و دیابت خود می‌توانند به خانه‌های بهداشت، مراکز و پایگاه جامع سلامت در سراسر کشور مراجعه کنند.

کد مطلب 5992603
حبیب احسنی پور

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