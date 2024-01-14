جدیدترین وضعیت جسمانی توله شیرهای آفریقایی

قاسم محمدی، مدیر باغ‌وحش ارم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت دو توله شیر آفریقایی اظهارداشت: توله شیرها از موالید نسل دوم دنا و هیر که سال ۹۸ از آفریقای جنوبی توسط یکی از باغ وحش‌های کشور و از مبادی قانونی وارد شدند، هستند و اکنون حدود ۹ ماه دارند.

وی افزود: هر دو توله شیر در شرایط جسمانی مناسب اند و هیچ مشکلی ندارند و وضعیت آنها مورد پایش مداوم قرار می‌گیرد.

مدیر باغ‌وحش ارم ادامه داد: نام گذاری این توله‌ها طی فراخوانی که از ماه گذشته صورت گرفته بود، هفته جاری انجام می‌شود و همه نظرات و آرای هموطنان را گرفته‌ایم.

واکنش برخی حیوانات به نامشان

محمدی خاطر نشان کرد: همه گونه‌های جانوری در این مجموعه دارای شناسنامه هستند البته همه آنها اسمی که همه مردم بشناسند ندارند چرا که خود حیوان واکنشی بر اسمش ندارد اما برخی از گونه‌ها مانند فیل، شیر، خرس و شامپانزه نسبت به اسمشان واکنش نشان می‌دهند و مراقبان هم که آنها را صدا می‌زنند، عکس العمل نشان می‌دهند. مانند مایسا بچه فیل ۲ سال و نیمه، فندق، خرس قهوه‌ای و یا شامپانزه ای که پرویز نام گرفته است.

وی گفت: حدود ۱۱۰ گونه مختلف حیوانی شامل ۵۰۰ مورد در استانداردترین حالت ممکن در مجموعه ارم وجود دارد و واکسیناسیون آنها مداوم صورت می‌گیرد.

یوزها به باغ وحش انتقال داده نمی‌شوند

مدیر باغ‌وحش ارم اعلام کرد: پیروز را به باغ وحش ارم منتقل نکردند و تاکسیدرمی آن هم اینجا نیست به طور کلی یوزها داخل باغ وحش انتقال داده نمی‌شوند. در مورد تاکسیدرمی حیوانات هم اخیراً توافقی با سازمان محیط زیست داشته‌ایم که از این پس حیواناتی که امکان تاکسیدرمی آنها وجود دارد برای مباحث آموزشی و تحقیقاتی، این اقدام انجام شود.

تولد دو گور ایرانی در حال انقراض

محمدی بیان داشت: البته گور ایرانی که در معرض خطر انقراض قرار دارد مواردی از آن در این باغ وحش است و امسال دو تولد از گور ایرانی در اسارت داشتیم.

اهداف راه اندازی باغ وحش

وی تاکید کرد: آموزش و فرهنگ‌سازی حفاظت از محیط زیست، تحقیق و مطالعات زیست شناختی از عادات و رفتارها، تولید مثل و بیماری‌های حیوانات برای اساتید و دانشجویان، حفاظت از گونه‌های نادر و در حال انقراض طبیعت همچنین تفریح و تأمین اوقات فراغت شهروندان و توریست‌ها از اهداف اصلی تأسیس یک باغ وحش استاندارد است.

مدیر باغ‌وحش ارم خاطر نشان کرد: این مجموعه باغ وحش عضو موقت و کاندیدای عضویت دائم باغ وحش‌های اروپا است و برای هر ۳ گونه مختلف یک مراقب داریم که در شیفت‌های مختلف همراه با دامپزشک و مسؤول قرنطینه فعالیت دارند.