نظارت‌ بر مصرف و توزیع سوخت تشدید شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد ده‌ده‌جانی در جلسه بررسی چالش‌های توزیع سوخت واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی با تأکید بر ضرورت حمایت حداکثری از تولیدکنندگان بر نظارت هوشمند برای حمایت از تولید و جلوگیری از انحراف در توزیع سوخت تاکید کرد.

وی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی را مکلف کرد تا با احصای دقیق گلوگاه‌ها و خلاهای فرایندی، نسبت به گزارش و رفع نواقص موجود اقدام کند.

ددجانی بر صیانت از حقوق تولیدکنندگان و جلوگیری از حیف‌ومیل منابع ملی، تاکید کرد و اظهار داشت: مدیریت توزیع باید به‌گونه‌ای بازنگری شود که ضمن مساعدت حداکثری به واحدهای تولیدی فعال، هیچ مانع غیرضروری در مسیر تأمین انرژی این واحدها وجود نداشته باشد.

بازرس‌ کل استان زنجان با بیان اینکه تولید، اولویت اصلی استان است، بر لزوم اتخاذ تدابیری تأکید کرد که مسیر دسترسی واحدهای تولیدی به سهمیه‌های قانونی هموارتر شود.

وی نظارت را مکمل حمایت دانست و افزود: تسهیل در خدمت‌رسانی نباید به معنای رهاسازی شبکه باشد.

بازرس‌کل استان زنجان به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی دستور داد تا با بررسی جامع فرآیندهای موجود، ضمن شناسایی نقاط ضعف و خلاهای اجرایی، نواقص سیستم توزیع را شناسایی کرده و جهت اتخاذ تصمیمات اصلاحی و قانونی به‌صورت رسمی به نهادهای ذی‌ربط منعکس کند.

در این جلسه، موضوع نحوه توزیع سوخت میان واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی و محدودیت‌های موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.