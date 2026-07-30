به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل خمسه در نشست هیئت اندیشه‌ورز سازمان بسیج ادارات و کارمندان استان قزوین که به میزبانی بازرسی کل استان برگزار شد، اظهار کرد: کمک به دولت، وحدت، همدلی و هم‌افزایی، دو راهبرد اساسی برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی است که باید مبنای اقدامات مدیران و دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نام‌گذاری سال صرفاً یک شعار نیست، افزود: باید آن را به‌عنوان «فرمان سال» تلقی کرد، چراکه این نگاه، مسئولیت دستگاه‌ها را از انجام امور روزمره فراتر برده و آنان را به اجرای اقدامات مسئله‌محور، مؤثر و نوآورانه هدایت می‌کند.

بازرس کل استان قزوین تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید بررسی کنند که فرمان سال چه تحول و ارزش افزوده‌ای در عملکرد آن‌ها ایجاد کرده است، زیرا انجام وظایف جاری به‌تنهایی پاسخگوی اهداف مورد انتظار نخواهد بود.

خمسه مدیریت و مطالبه منابع معطل‌مانده استان را مهم‌ترین خروجی این رویکرد دانست و گفت: شناسایی ظرفیت‌های مغفول، پیگیری مستمر مطالبات استان و بهره‌گیری صحیح از منابع موجود، از الزامات تحقق فرمان سال و تسریع روند توسعه قزوین است.

وی با اشاره به برخی دستاوردهای مطالبه‌گری در استان اظهار کرد: پیگیری‌های منسجم مسئولان در حوزه آب کشاورزی، منجر به اختصاص ۳۵ میلیون مترمکعب آب به استان شد که نشان‌دهنده اثربخشی مطالبه‌گری هدفمند و پیگیری مستمر است.

بازرس کل استان قزوین همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین برق افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی و مسئولان استان، زمینه اختصاص ظرفیت جدید برق به قزوین را فراهم کرد که این نیز نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی و پیگیری مؤثر است.

خمسه مدیریت صحیح منابع را مکمل مطالبه‌گری دانست و خاطرنشان کرد: در کنار جذب ظرفیت‌های جدید، باید از امکانات موجود نیز به بهترین شکل استفاده شود و برخورد با چاه‌های غیرمجاز، جلوگیری از هدررفت منابع آبی و ارتقای بهره‌وری مصرف با جدیت دنبال شود.

وی در پایان تأکید کرد: تحقق فرمان سال نیازمند عزم مشترک همه دستگاه‌هاست و با تکیه بر وحدت، همدلی، مطالبه‌گری مؤثر و مدیریت صحیح منابع، می‌توان ظرفیت‌های معطل‌مانده استان را فعال و گام‌های مؤثری در مسیر توسعه، حمایت از تولید و کمک به دولت برداشت.

