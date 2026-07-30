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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۵

انبار احتکار لوازم خانگی در یزد کشف شد

انبار احتکار لوازم خانگی در یزد کشف شد

یزد- جانشین انتظامی استان یزد از کشف انبار لوازم خانگی احتکار شده به ارزش ۲۵۱ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدمحمدطاهر موسوی اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با تحقیقات لازم مطلع شدند فردی اقدام به احتکار تعدادی لوازم خانگی در یک انبار کرده است.

جانشین انتظامی استان یزد افزود: ماموران پلیس پس از اخذ مجوز قضائی از انبار مورد نظر در شهر یزد بازدید و ۲۱ هزار و ۴۵ قلم انواع لوازم خانگی را که در این مکان احتکار شده بود کشف کردند.

موسوی گفت: کارشناسان ارزش اقلام احتکاری را ۲۵۱ میلیارد ریال برآورد کردند و در این خصوص یک متهم دستگیر و به سازمان تعزیرات حکومتی استان یزد معرفی شد.

کد مطلب 6903578

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    نظرات

    • مجید IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      0 0
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      واقعا چرا احتکار میکنن
    • زهرا IR ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      0 0
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      خدا عقل شون بده که احتکار نکنن

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