انبار احتکار لوازم خانگی در یزد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدمحمدطاهر موسوی اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با تحقیقات لازم مطلع شدند فردی اقدام به احتکار تعدادی لوازم خانگی در یک انبار کرده است.

جانشین انتظامی استان یزد افزود: ماموران پلیس پس از اخذ مجوز قضائی از انبار مورد نظر در شهر یزد بازدید و ۲۱ هزار و ۴۵ قلم انواع لوازم خانگی را که در این مکان احتکار شده بود کشف کردند.

موسوی گفت: کارشناسان ارزش اقلام احتکاری را ۲۵۱ میلیارد ریال برآورد کردند و در این خصوص یک متهم دستگیر و به سازمان تعزیرات حکومتی استان یزد معرفی شد.