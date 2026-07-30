به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی، با اشاره به جمع‌بندی عملکرد معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: بررسی آمارها نشان می‌دهد در این مدت ۳ هزار و ۵۲۳ پرونده مرتبط با قاچاق فرآورده‌های سلامت‌ محور به مراجع قضایی ارجاع شده که ارزش ریالی کشفیات آن به بیش از ۷ هزار و ۷۳۶ میلیارد ریال رسیده است.

وی با بیان اینکه رتبه‌بندی معاونت‌ها بر مبنای عملکرد واقعی در حوزه مقابله با قاچاق انجام شده است، افزود: در شاخص تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده، معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با ۳۸۳ پرونده رتبه نخست را کسب کرد. پس از آن معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی البرز با ۲۴۷ پرونده و دانشگاه علوم پزشکی ایران با ۲۳۵ پرونده در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

مهرزادی ادامه داد: در شاخص ارزش ریالی کشفیات، معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیش از یک هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال در رتبه نخست ایستاد. معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیش از یک هزار و ۴۹۵ میلیارد ریال و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیش از ۵۶۹ میلیارد ریال نیز رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو تأکید کرد: رصد مستمر عملکرد معاونت‌های غذا و دارو، تقویت بازرسی‌ها و برخورد قاطع با شبکه‌های عرضه فرآورده‌های قاچاق از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان برای صیانت از سلامت مردم و ارتقای سلامت زنجیره تأمین فرآورده‌های سلامت‌محور است.