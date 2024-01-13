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۲۳ دی ۱۴۰۲، ۹:۳۹

در گفت‌وگو با مهر عنوان شد؛

فراخوان جذب خادم افتخاری مسجد جمکران برای جشن‌های نیمه شعبان

فراخوان جذب خادم افتخاری مسجد جمکران برای جشن‌های نیمه شعبان

قم- مدیر خادمان افتخاری مسجد مقدس جمکران از اعلام فراخوان جذب خادم افتخاری برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر جشن‌های نیمه شعبان در این مکان مقدس خبر داد.

مسلم کاشانی زاده امروز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور چشمگیر و گسترده زائران و نمازگزاران و مشتاقان حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در ایام نیمه شعبان در مسجد مقدس جمکران و اهمیت برنامه ریزی جهت خدمت رسانی شایسته به این عزیزان، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ارکان خدمات رسانی، به کار گیری نیروی انسانی توانمند است که مسجد مقدس جمکران چندسالی است شاهد حضور و خدمات رسانی گسترده خادمان افتخاری است؛ به طوری که در حال حاضر بالغ بر ۹ هزار نفر آقا و خانم در این مکان مقدس در شیفت‌های مختلف، مشغول به خدمات رسانی هستند.

وی ادامه داد: با این وجود به دلیل حجم وسیع خدمات رسانی در ایام نیمه شعبان، یکی از اقدامات اساسی مدیریت خادمین فراخوان برای جذب خادم یاران مناسبتی است.

مدیر خادمان مسجد مقدس جمکران افزود: امسال نیز با ارسال فراخوان به گروه‌های مختلف، سازمان و نهادهای دولتی و عمومی و همچنین استفاده از ظرفیت‌های گروه‌های مردم نهاد و گروه‌های جهادی برای خدمات رسانی بهتر به نمازگزاران و زائران مسجد مقدس جمکران هستیم.

کاشانی زاده با بیان اینکه علاقه مندان ۱۷ تا ۵۰ ساله برای ثبت نام می‌توانند به وب سایت مسجد مقدس جمکران به نشانی www.jamkaran.ir بخش خادمان افتخاری مراجعه کنند، افزود: به منظور بهره مندی از ظرفیت همه اقشار، گروه‌های سنی امسال علاوه بر فراخوان‌های عمومی و نهادی، از میان گروه سنی نوجوانان متولد ۱۳۸۶ به قبل که ساکن قم باشند نیز دعوت شده است تا در برخی از فعالیت‌ها و خدمات رسانی‌ها مشارکت کنند.

کد مطلب 5992719

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    نظرات

    • فرنازحاجی محمدی IR ۰۲:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۵/۲۴
      0 0
      پاسخ
      سلام این سایت خیلی عالی کارآمدی هستش ممنونم
    • علیرضا احمدخانی خانی IR ۲۰:۲۸ - ۱۴۰۳/۱۲/۱۷
      0 0
      پاسخ
      خادم افتخاری

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