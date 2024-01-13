کاشت موی جلوی سر، جوانی خود را بازگردانید

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ریزش مو سر مسئله‌ای است که می‌تواند اعتمادبه‌نفس بسیاری از افراد را تحت تأثیر قرار دهد. این مسئله می‌تواند درنتیجه افزایش سن و یا ویژگی‌های وراثتی رخ بدهد. مواردی مانند سبک زندگی ناسالم، مشکلات تیروئیدی، مشکلات هورمونی و اضطراب و استرس نیز می‌توانند موجبات این عارضه را فراهم آورند. ریزش مو از ناحیه جلو سر می‌تواند سن افراد را بیشتر نشان بدهد؛ اما خوشبختانه در تخصصی‌ترین مراکز پیوند مو ایران شرایطی فراهم آمده است که یک‌بار برای همیشه این عارضه را برطرف کنید. شما با کمک جدیدترین روش‌های پیوند مو می‌توانید موهای جلوی سر خود را تنها در ۱ جلسه بازگردانید. این روش‌ها کاملاً ایمن بوده و می‌توانند نتایج مؤثر و ماندگاری را ایجاد کنند.

موهای جلوی سرتان را بازیابی کنید

ریزش مو جلوی سر عارضه‌ای است که می‌تواند برای آقایان و بانوان رخ بدهد. این عارضه می‌تواند در نتیجه عوامل وراثتی، استرس، عوارض جانبی برخی از داروها، سفت بستن موها، کاهش وزن ناگهانی، کمبود آهن و استعمال دخانیات رخ بدهد. کنترل و درمان ریزش مو در مراحل اولیه می‌تواند بسیار آسان‌تر باشد.

در مراحل اولیه، پزشک معالج می‌تواند با کمک راهکارهای درمانی موقت مانند PRP، مزوتراپی و برخی از داروهای موضعی، عارضه ریزش مو را تحت کنترل قرار دهد؛ اما هنگامی که این عارضه گسترش می‌یابد، تنها با کمک تکنیک‌های کاشت گرافت مو می‌توان نتایج مناسبی را دریافت کرد. در چنین شرایطی می‌توان با برداشتن فولیکول‌های مو از یک ناحیه و اتصال آن‌ها به ناحیه جلوی سر، عارضه ریزش مو را درمان کرد.

موهای پرپشت و طبیعی را با کاشت مو جلوی سر تجربه کنید

خبر خوب این است که شما با کمک تکنیک‌های مدرن پیوند مو مانند روش SUT می‌توانید تنها در ۱ جلسه موهای جلوی سر خود را بازگردانید. این روش مدرن و ایمن تنها توسط کلینیک‌های فوق تخصصی کاشت مو، نظیر کلینیک رز قابل‌ارائه است. با کمک این تکنیک درمانی می‌توان به خط رویش کاملاً طبیعی با تراکم بالا دست پیدا نمود. موهایی که با کمک این روش کاشته می‌شوند، به‌طور یکپارچه با سایر موها ترکیب می‌شوند؛ لذا پس از اتمام روند درمان تشخیص آن‌ها دشوار خواهد بود. از دیگر مزایای بی‌نظیر این روش می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

پیوند مو با حداقل میزان تهاجم و به‌صورت سرپایی

کاشت مو با حداکثر تراکم

پیوند مو بدون برش و جای زخم و اسکار

عدم آسیب به فولیکول‌های مو

امکان کاشتن بیش از ۱۰ هزار فولیکول مو در ۱ جلسه

دوره نقاهت کوتاه و امکان بازگشت به فعالیت‌های روزمره

کاشت مو جلوی سر، راه حلی قطعی برای ریزش مو

کاشت مو جلوی سر یک راه حلی قطعی برای درمان ریزش مو محسوب می‌شود؛ اما دستیابی به نتایج طبیعی و ایده آل، به چند عامل بستگی خواهد داشت:

تکنیک و روش پیوند موی طبیعی

میزان مهارت و تجربه پزشک معالج

کیفیت بانک مو

تجهیزات به کار رفته در کلینیک مربوطه

دقت به دستورالعمل‌های مراقبتی

چنانچه این عارضه در مراکز تخصصی پیوند مو و توسط کادر درمانی باتجربه مورد درمان قرار گیرد و چنانچه فرد متقاضی از سلامت عمومی مناسبی برخوردار باشد، می‌توان از حصول بهترین نتایج اطمینان حاصل نمود. چنانچه روند درمان با موفقیت دنبال شده و فرد متقاضی از نکات مراقبتی پیروی کند، نتایج درمان از ماه‌های ششم قابل‌مشاهده خواهند بود.

آیا روش‌های مزوتراپی و پی ار پی می‌توانند موهای جلوی سر را برگردانند؟

داده‌های آماری و شواهد نشان داده‌اند که روش‌های مزوتراپی و پی آر پی می‌توانند ریزش مو را تا حد قابل‌قبولی کنترل کنند. این روش‌ها می‌توانند فولیکول‌های مو را برای رویش مجدد تحریک کرده و موجبات افزایش حجم موها را فراهم آورند؛ اما در پاسخ به سوال مذکور می‌بایست به چند نکته توجه داشت:

مزوتراپی و PRP ریزش مو ناشی از آسیب‌های فیزیکی را درمان نمی‌کنند.

این روش‌ها نتایج دائمی ارائه نمی‌سازند.

این روش‌ها در بسیاری از موارد، به‌عنوان روش مکمل درمان نتایج موثری را ایجاد می‌سازند.

مرحله به مرحله کاشت مو

روش‌های مختلف پیوند مو مراحل نسبتاً مشابهی را دنبال می‌کنند. در طی این روش‌ها فرد زیبا جو ۳ مرحله زیر را تجربه می‌کند:

اعمال بی‌حسی موضعی در ناحیه درمان

استخراج فولیکول‌ها از ناحیه بانک مو

آماده سازی فولیکول‌ها و اتصال آن‌ها به ناحیه گیرنده

تفاوت اساسی این روش‌ها در نحوه استخراج فولیکول‌ها است. در روش FUT برای استخراج فولیکول‌ها می‌بایست در ناحیه اهداکننده برش سطحی ایجاد شده و سپس برای استخراج فولیکول‌ها اقدام شود. درنهایت، ناحیه اهداکننده بخیه زده شده و فولیکول‌ها به ناحیه درمان متصل شوند.

در روش‌های مدرن پیوند مو مانند FUE و SUT روند استخراج فولیکول‌ها کمی متفاوت است. در این روش‌ها، برای استخراج فولیکول‌ها از برش استفاده نمی‌شود. همچنین تجهیزات اتوماتیک به‌کار رفته در این روش‌ها خطای انسانی را کاهش داده و نتایج دقیق‌تر و پایدارتری را به ارمغان می‌آورند. بدین ترتیب، فرد زیبا جو یک روند درمان ایمن‌تر و یک دوره نقاهت کوتاه‌تر را تجربه می‌کند.



جدیدترین روش کاشت مو (ترکیبی و فوق ترکیبی)

جدیدترین روش‌های پیوند مو، مانند روش ترکیبی و روش فوق ترکیبی می‌توانند موجبات دستیابی به حداکثر تراکم مو را در ۱ جلسه فراهم آورند. این روش‌ها مزایای ۲ تکنیک پایه کاشت مو (یعنی روش FUE و FUT) را به‌صورت همزمان ارائه می‌دهند. این مسئله بدان معنا است که فرد زیبا جو می‌تواند در ۱ جلسه به بیش از ۴۰۰۰ گرافت مو دست پیدا کند. این مقدار از گرافت مو می‌تواند طاسی درجه ۶ و ۷ را درمان کند.

چنانچه این روش درمان در کلینیک‌های معتبر پوست و مو و توسط متخصصین باتجربه صورت گیرد، می‌توان به نتایج ایمن و کاملاً پایدار دست پیدا کرد. کلینیک فوق تخصصی رز با همکاری دکتر رضا روحانی، توانسته‌اند این روش مدرن را در ایران پیاده‌سازی کرده و نتایج موفقی را در این زمینه به ثبت برسانند. شما می‌توانید با مراجعه به وب‌سایت و پیج رسمی اینستاگرام این مجموعه، نمونه کارها و نظریات مراجعین این مجموعه را ملاحظه کرده و اطلاعات مفیدی را کسب کنید.

از کجا بفهمم کاندید مناسب کاشت مو هستم؟

روش SUT و روش ترکیبی می‌توانند برای طیف گسترده‌ای از افرادی که درجات مختلفی از ریزش مو را تجربه می‌کنند، نتایج ایده آلی را ایجاد کنند. هم آقایان و هم بانوان می‌توانند از مزایای این روش‌های درمانی بهره‌مند شوند. چنانچه فرد متقاضی از بانک مو مناسب و سلامت عمومی مناسب برخوردار باشد، می‌تواند برای این روش درمان اقدام کرده و نتایج ایمن و پایداری را دریافت کند. چنانچه از این تکنیک درمانی اطلاعات کافی داشته و انتظارات واقع‌بینانه‌ای از روند درمان داشته باشید، کاشت گرافت مو با روش SUT و کاشت مو با روش فوق ترکیبی بهترین گزینه‌های درمانی شما تلقی خواهند شد.

بانک مو ندارم، می‌توانم کاشت کنم؟

در گذشته تنها افرادی که در ناحیه کناره و پشت سر از بانک مو مناسبی برخوردار بودند، می‌توانستند برای پیوند موی طبیعی اقدام کنند؛ اما امروزه به لطف روش‌های نوین مانند روش ترکیبی و روش SUT، چنانچه فرد در ناحیه ریش و بدن از فولیکول مو مناسبی برخوردار باشد، می‌تواند برای درمان اقدام کرده و نتایج موثری را دریافت کند. البته انجام این روش‌ها به تخصص و مهارت بالا نیاز داشته و برای انجام آن‌ها می‌بایست به کلینیک‌های باسابقه پوست و مو مراجعه صورت گیرد.

نتایج دائمی متناسب با انتظارات شما با کاشت مو

روش فوق ترکیبی، ازجمله مدرن‌ترین شیوه‌های کاشت گرافت مو محسوب می‌شوند. این روش‌ها می‌توانند برای درجه‌های مختلف طاسی نتایج ایده آلی را ایجاد کنند. کلینیک پوست و مو رز با همکاری دکتر روحانی، پس از ارزیابی وضعیت سلامت و بررسی نیازهای شما، مناسب‌ترین شیوه درمان را معرفی ساخته و موجبات دستیابی به بهترین نتایج را فراهم می‌آورند. شما می‌توانید با مراجعه به پیج رسمی اینستاگرام کلینیک رز، از امکان مشاوره رایگان این مجموعه بهره‌جویی کرده و اطلاعات مفیدی را کسب کنید.

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