پیش بینی برخاستن گرد و خاک محلی در خوزستان

محمد سبزه زاری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همانطور که انتظار می‌رفت شاهد تأثیرات سامانه بارشی در سطح استان هستیم. بررسی نقشه‌های پیش یابی نشان دهنده تداوم تأثیرات این سامانه تا اواخر روز دوشنبه در استان است که سبب رگبار و رعد و برق (در نیمه شمالی و شرقی و ارتفاعات) و به صورت پراکنده در بقیه مناطق، وزش بادهای متوسط تا شدید گاهی تندبادهای لحظه‌ای در اغلب نقاط استان، احتمال ریزش تگرگ در مناطق مستعد و بارش برف در ارتفاعات خواهد شد.

وی افزود: در امروز با توجه با میزان وزش باد برخاستن گرد و خاک محلی در مناطق جنوبی و مرکزی دور از انتظار نیست. همچنین تا روز سه شنبه وقوع پدیده مه یا مه رقیق در برخی از نقاط استان پیش بینی می‌شود.

سبزه زاری عنوان کرد: شمال خلیج فارس تا اواسط هفته مواج و طی امروز و فردا در بعضی ساعات همراه با بارش پراکنده و رعد و برق خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان کرد: در شبانه روز گذشته آبادان با ۲۴.۶ و دهدز با ۶.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین وخنکترین نقاط گزارش شده‌اند. در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۲۳.۶ وحداقل به ۱۱.۱ درجه سانتیگرا د رسیده است.