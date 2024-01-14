رونمایی از رادیوداروی جدید تشخیصی سرطان «پروستات»

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین نمایشگاه محصولات دانشبنیان حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی از رادیوداروی جدید سازمان انرژی اتمی با نام تجاری پارس تکتو (PARS-TECTO-PSMA) ساخته شده در شرکت پارس ایزوتوپ با حضور محمد اسلامی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور رونمایی شد.
این کیت رادیودارویی که برای نخستینبار توسط متخصصان داخلی کشور, سنتز و فرمولاسیون شده و مورد استفاده قرار گرفته، این امکان را فراهم میکند تا نسبت به روشهای قبلی تصویربرداری با دوربینهای PET و محدودیتهای مراکز دارای این دستگاهها، تشخیص سرطان «پروستات» در مراحل اولیه با روش تصویربرداری جدید به شیوه SPECT سریعتر و با هزینهای کمتر انجام گیرد. در این روش پس از نشاندار کردن این کیت با رادیوایزوتوپ تکنسیوم m99، امکان تصویربرداری در همه مراکز پزشکی هستهای فراهم خواهد شد.
این رادیودارو به شکل اختصاصی به گیرندههای سرطان «پروستات» در بدن متصل میشود و با ارائه اطلاعات مناسب و دقیقتر نسبت به روشهای قبلی از اندازه و محل تومور به پزشک معالج، امکان بهتر را برای پیگیری و مشاهده روند بهبود بیمار فراهم میکند.
روند تولید و توسعه محصول
تمامی مراحل از طراحی مولکول و سنتز مانده موثره و فرمولاسیون این کیت رادیودارویی، مطالعات سلولی و پیش بالینی آن همه توسط متخصصان داخلی در شرکت پارس ایزوتوپ انجام شده و فاز بالینی این رادیودارو با همکاری چندین دانشگاه علوم پزشکی کشور در مدت ۲ سال با موفقیت انجام شده است.
شرکت پارس ایزوتوپ به عنوان تنها تولیدکننده و توزیعکننده رادیوداروها در ایران با تولید بیش از ۵۰ نوع محصول رادیودارویی و تأمین نیاز ۲۲۰ مرکز پزشکی هستهای، امکان استفاده سالیانه بیش از یک میلیون بیمار از این رادیوداروها را در بحث تشخیصی یا درمانی فراهم میکند.
لازم به ذکر است که از ۵۰ نوع رادیوداروی تولید شده که به شکل منظم و هفتگی برای در اختیار قرار دادن مردم به مراکز پزشکی هستهای ارسال میشود، ۳۵ نوع آن برای تشخیص بیماریها و یا عملکرد ارگانها (مثل قلب، کلیه، کبد، ریه، مغز و…)، ۱۹ نوع برای درمان انواع سرطانها (تیروئید، پروستات، غدد درون ریز و…) و ۶ نوع آن رادیوداروی تسکینی برای دردهای شدید استخوانی در سرطانها هستند.
۱۹ رادیوداروی جدید در مرحله بالینی و آزمایشات اولیه
همچنین پا به پای پیشرفتهای جهانی در حوزه رادیوداروها و در راستای دسترسی مردم کشورمان به آخرین متدهای تشخیصی و درمانی دنیا، شرکت پارس ایزوتوپ در زمینه تحقیق و توسعه رادیوداروها با همکاری وزارت بهداشت ۸ پروژه رادیوداروی جدید را در در دست اجرا دارد.
این پروژهها در فاز بالینی (کلینیکال) قرار دارند و نتایج خوبی از آنها در کار نسل جدید درمان به وسیله آلفاتراپی در درمان سرطان سینه و سرطان پروستات بهدست آمده که بعد از اتمام موفق این مرحله، وارد لیست دارویی کشور خواهند شد.
در این مسیر یازده پروژه با استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و توان متخصصان داخلی در فاز تحقیقات پیشبالینی قرار دارد و در مرحله مطالعات و آزمایشهای حیوانی است. پروژههایی که بعد از موفقیت و اخذ مجوز از کمیتههای اخلاق مراکز علوم پزشکی بهزودی وارد فاز انسانی خواهند شد.
گفتنی است با توجه به کیفیت خوب و استانداردهای بالای رادیوداروهای تشخیصی و درمانی تولید شده در ایران، علاوه بر کشورهای همسایه، کشورهایی از آسیا، آمریکای جنوبی و آفریقا، متقاضی این رادیوداروها بوده و صادرات به این کشور در دستور کار و پیگیری قرار دارد.
نظر شما