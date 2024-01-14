دبیر چهل و یکمین جشنواره‌ فیلم کوتاه تهران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی طی حکمی مهدی آذرپندار را به عنوان دبیر چهل و یکمین دوره جشنواره فیلم کوتاه تهران منصوب کرد.
متن حکم محمد خزاعی برای این رویداد مهم حوزه سینمای کوتاه کشور به این شرح است: «نظر به دانش، تعهد و حسن سابقه به موجب این حکم به عنوان دبیر چهل و یکمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران منصوب میشوید. امید است با اتکال به پروردگار متعال و با عنایت به افقهای ترسیم شده در نقشه گام دوم انقلاب اسلامی و راهبردهای کلان سازمان سینمایی نکات زیر را در برگزاری چهل و یکمین دوره جشنواره فیلم کوتاه سرلوحه قرار دهید:
۱. برنامه ریزی برای برگزاری جشنواره فیلم کوتاه تهران در تعدادی از استانهای منتخب به جهت فراگیری بیشتر جشنواره و بهرهمندی هر چه بیشتر علاقهمندان فیلم کوتاه از آثار جشنواره در استانها
۲. تداوم توجه ویژه به ظرفیتها و استعدادهای استانها و مناطق مختلف کشور با تکیه بر مفهوم عدالت فرهنگی و تقویت حضور فیلمسازان استانی در بین آثار منتخب جشنواره
۳.پ رهیز از هرگونه تشریفات زائد و اهتمام به اصل صرفه جویی
۴. تداوم رویکرد حمایتی از تنوع گونهها در جشنواره با تاکید بر اصل امید، اخلاق و آگاهی
۵. تقویت سینمای ملی و بومی و توجه به اقلیمها
۶. بهرهگیری از جوانان متعهد و متخصص و اهالی فرهیخته جامعه فیلم کوتاه در بخشهای مختلف اجرایی و راهبری جشنواره
۷. توجه به مقولهی دیپلماسی فرهنگی در حوزه بینالملل، ایجاد ارتباط با جشنوارههای همسو و مهیا کردن بستری مناسب برای حضور کشورهای صاحب سینما بهویژه کشورهای دارای مشترکات دینی، فرهنگی و گفتمانی
۸. استفاده از چهرههای متعهد متخصص داخلی و خارجی در کارگاههای آموزشی و فضاهای جنبی جشنواره
۹. تلاش برای پیوند دادن ظرفیت جشنوارههای منطقهای و همراستا کردن آنان با ظرفیت جشنواره فیلم کوتاه تهران
۱۰. توجه به مباحث روز، دغدغههای ملی و اساسی کشور، مباحث استراتژیک حوزه بین الملل و نگاههای امیدآفرین در انتخاب آثار جشنواره.»
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