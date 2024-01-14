۲۴ دی ۱۴۰۲، ۲۱:۴۰

فرماندار جاجرم:

مدیران نسبت به حضور در جلسات فرهنگی اهتمام ویژه داشته باشند

بجنورد- فرماندار جاجرم گفت: برخی از مدیران شهرستان جاجرم نسبت به حضور در جلسات فرهنگی اهتمام مناسب ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی حاج‌زاده عصر یک‌شنبه در جلسه کارگروه فرهنگی، اجتماعی و خانواده شهرستان جاجرم که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، گفت: متأسفانه برخی از مدیران شهرستان به حضور در جلسات فرهنگی آنطور که باید اهمیت نمی‌دهند و حضور در این جلسات را در اولویت کاری خود قرار نمی‌دهند که قطعاً عملکرد این مدیران مورد ارزیابی قرار گرفته و به ادارات کل استانی به صورت مکتوب اطلاع رسانی خواهد شد.

فرماندار جاجرم تصریح کرد: خوشبختانه در حوزه اجتماعی و فرهنگی در بسیاری از ادارات شهرستان اقدامات خوبی صورت گرفته، اما آنچنان که شایسته است اطلاع رسانی مناسب صورت نگرفته و مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی باید ضمن اطلاع رسانی عمومی با تعامل مناسب با رسانه‌ها اخبار فعالیت‌های صورت گرفته را از طریق رسانه‌های عمومی در اختیار مردم قرار دهند.

وی در ادامه افزود: با توجه به در پیش بودن انتخابات تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی موظفند با همدلی و هم افزایی نسبت به خدمات انجام شده توسط دستگاه متبوع خود با برپایی جلسات با جامعه هدف خود ضمن اطلاع رسانی مناسب زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را فراهم نمایند.

