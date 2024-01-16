متن یادداشت رهبر انقلاب بر کتاب «آقای ایرانشهر» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن یادداشت آیت الله العظمی خامنهای (مدّظلّهالعالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی بر کتاب «آقای ایرانشهر» نوشته رحیم مخدومی بهتازگی توسط انتشارات انقلاب اسلامی منتشر شده است.
مشروح متن این یادداشت به اینترتیب است:
«بسمه تعالی
نگارش و تخیل آقای مخدومی جذّاب و دامنهدار است. طبق معمول دربارهی این حقیر مبالغه و بزرگنمایی شده است. خاطرهی اُنس با مردم مهربان ایرانشهر برای من فراموش شدنی نیست، ولی این کتاب آن را برجستهتر کرد، اگر چه بخشهای زیاد -وشاید بیشتر- رویدادهای آن دوران ناگفته مانده است.
دیماه ۱۴۰۲»
کتاب «آقای ایرانشهر» نوشته رحیم مخدومی، روایتی از خاطرات حضور حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای (مدّظلّهالعالی) در دوران تبعید به ایرانشهر است که به تازگی توسط «انتشارات انقلاب اسلامی» منتشر و روانه بازار نشر شده است.
مراسم رونمایی از اینکتاب روز هفدهم دی، در چهاردهمین همایش خورشید ولایت در سالن همایشهای شهید سلیمانی دانشگاه ولایت شهرستان ایرانشهر با قرائت اینیادداشت از رهبر معظم انقلاب برگزار شد.
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