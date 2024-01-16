فناوری اطلاعات و ارتباطات مهم ترین بخش انتخابات است

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی در جلسه کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان افزود: دستگاه‌های احراز هویت که در انتخابات مورد استفاده قرار خواهند گرفت، عامل مهم در اجرای این روند است.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی افزود: با توجه به اقدامات مثبتی که توسط کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد انتخابات استان صورت گرفته، نتیجه آن در روز انتخابات مشخص خواهد شد و امیدوارم در روز برگزاری انتخابات در سراسر استان ارتباط پایدار مخابراتی، زیرساختی و رادیویی داشته باشیم.

محمدی تاکید کرد: دستگاه‌های متولی ارتباطات و فناوری اطلاعات با هم‌افزایی و همکاری با تمام شهرستان‌های استان بخصوص شهرستان‌های نوار مرزی و مناطق محروم، ترتیبی اتخاد کنند تا هیچ مشکلی در روز انتخابات نداشته باشیم.

وی در ادامه از تمام دستگاه‌ها خواست در کنار مباحث فنی، در موضوع تبلیغات و افزایش مشارکت عمومی نیز وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند.

مدیر فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت استانداری آذربایجان شرقی نیز گفت: این دوره از انتخابات با دوره‌های قبلی متفاوت بوده و اصلی ترین وجه تمایز آن نیز فناوری اطاعات و ارتباطات است.

فرهاد شیدایی گفت: تمام کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، باید تلاش کنند تا روند انتخابات به خوبی به پیش رود.

وی به قانون جدید انتخابات اشاره و اضافه کرد: در قانون جدید ثبت مهر بر روی شناسنامه هنگام رأی دهی، حذف شده و احراز هویت توسط دستگاه‌های الکترونیکی انجام خواهد شد.

شیدایی افزود: در سطح استان چهار هزار و ۳۷۰ نقطه رأی گیری وجود دارد که ۲ هزار و ۵۴۰ نقطه ثابت بوده و یک هزار و ۸۳۰ نقطه نیز سیار است.

مدیر فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت استانداری آذربایجان شرقی ادامه داد: تمام تلاش بر این است با رویکردهایی که در حوزه فناوری اطلاعات در پیش گرفته‌ایم، انتخابات را با حداقل خطا برگزار کنیم.

وی تاکید کرد: از ظرفیت برگزاری انتخابات باید برای توسعه ارتباطات در استان استفاده کنیم.

شیدایی به تجهیز بخشداری‌های آذربایجان شرقی به فیبر نوری اشاره کرد و گفت: تجهیز ۲۷ بخشداری به فیبر نوری را به صورت همزمان آغاز کرده‌ایم و طبق برنامه ریزی های انجام یافته، تمام آنها تا دهه فجر تحت پوشش قرار خواهند گرفت.