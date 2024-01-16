  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۶ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۰۰

دو بازیکن به تمرینات پرسپولیس اضافه شدند

دو بازیکن به تمرینات پرسپولیس اضافه شدند

تیم فوتبال پرسپولیس تمرین روز سه شنبه خود را با اضافه شدن دو بازیکن دیگر پیگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخ‌پوشان پایتخت در ادامه تمرینات خود، امروز سه‌شنبه برنامه تمرینی ۷۰ دقیقه‌ای را زیر نظر کادر فنی برگزار کردند.

علی نعمتی و علیرضا بابایی دو بازیکن تیم بودند که از امروز به جمع قرمزپوشان اضافه شدند و در کنار بازیکنان به تمرین پرداختند.

تمرین امروز شامل؛ پاسکاری‌های کوتاه و ترکیبی، حفظ توپ در بخش کوچکی از زمین و فوتبال درون تیمی می‌شد.

غایبان تمرین، کماکان ملی‌پوشان و گئورگی گولسیانی بود که با هماهنگی کادر فنی، از اواخر هفته جاری به تمرینات اضافه خواهد شد.

کد مطلب 5996411
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها