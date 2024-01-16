دو بازیکن به تمرینات پرسپولیس اضافه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان پایتخت در ادامه تمرینات خود، امروز سهشنبه برنامه تمرینی ۷۰ دقیقهای را زیر نظر کادر فنی برگزار کردند.
علی نعمتی و علیرضا بابایی دو بازیکن تیم بودند که از امروز به جمع قرمزپوشان اضافه شدند و در کنار بازیکنان به تمرین پرداختند.
تمرین امروز شامل؛ پاسکاریهای کوتاه و ترکیبی، حفظ توپ در بخش کوچکی از زمین و فوتبال درون تیمی میشد.
غایبان تمرین، کماکان ملیپوشان و گئورگی گولسیانی بود که با هماهنگی کادر فنی، از اواخر هفته جاری به تمرینات اضافه خواهد شد.
نظر شما