دو بازیکن به تمرینات پرسپولیس اضافه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخ‌پوشان پایتخت در ادامه تمرینات خود، امروز سه‌شنبه برنامه تمرینی ۷۰ دقیقه‌ای را زیر نظر کادر فنی برگزار کردند.

علی نعمتی و علیرضا بابایی دو بازیکن تیم بودند که از امروز به جمع قرمزپوشان اضافه شدند و در کنار بازیکنان به تمرین پرداختند.

تمرین امروز شامل؛ پاسکاری‌های کوتاه و ترکیبی، حفظ توپ در بخش کوچکی از زمین و فوتبال درون تیمی می‌شد.

غایبان تمرین، کماکان ملی‌پوشان و گئورگی گولسیانی بود که با هماهنگی کادر فنی، از اواخر هفته جاری به تمرینات اضافه خواهد شد.