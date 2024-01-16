یامگا مصدوم و راهی بیمارستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه رسمی استقلال، تمرین امروز استقلال در کمپ مرحوم ناصر حجازی برگزار شد و بازیکنان حدود یک ساعت و ۳۰ دقیقه زیر نظر جواد نکونام و کادر فنی کار کردند.

در اواسط این جلسه تمرینی، زمانی که تیم برای انجام کارهای تاکتیکی به دو دسته تقسیم شده بود، کوین یامگا بازیکن فرانسوی استقلال از ناحیه صورت آسیب دید.

با توجه به اینکه مصدومیت او نیاز به بررسی بیشتر پزشکان داشت، با تشخیص کادر پزشکی استقلال او با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد.

تیم پزشکی استقلال در ساعات آینده گزارش کاملی از مصدومیت این بازیکن ارائه خواهد داد.