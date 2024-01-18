عیادت رییس فدراسیون فوتبال از کوین یامگا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، مهدی تاج، شامگاه پنج‌شنبه ۲۸ دی با حضور در بیمارستان تخصصی آفتاب، از کوین یامگا عیادت به عمل آورد و از آخرین وضعیت این بازیکن کسب اطلاع کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال هنگام حضور در بیمارستان خطاب به یامگا عنوان کرد: فوتبال در دنیا محلی برای دوستی و محبت و لذت بردن است و حضور من در اینجا فراتر از نام تیم‌ها و رنگ‌ها، به اعتبار حضور چهره‌ای است که میهمان ماست.

وی افزود: امشب برای ما، شب بزرگی است که لیله الرغائب نام دارد. یعنی شبی که خدای متعال در آن عنایات ویژه‌ای به بندگان خود مبذول می‌فرماید و به حق این شب عزیز، از خدا می‌خواهیم شفای عاجل شما رقم بخورد. من به نمایندگی از مردم فوتبال دوست ایران به عیادت شما آمدم تا بهترین آرزوها را برای شما داشته باشم.

یامگا هم ضمن تقدیر از حضور رئیس فدراسیون فوتبال در بیمارستان، وضعیت خود در روزهای اخیر را برای مهدی تاج بازگو کرد.

در ادامه پزشک جراح یامگا برای بررسی وضعیت وی و دیدار با رئیس فدراسیون به اتاق این بازیکن آمد و از وضعیت یامگا گزارشی به رئیس فدراسیون فوتبال ارائه کرد.

رئیس فدراسیون پس از اظهارات پزشک جراح یامگا از تلاش‌های مسولانه وی و تیم پزشکی بیمارستان تخصصی آفتاب در درمان این بازیکن و سایر ورزشکاران رشته‌های مختلف تقدیر کرد.

علی خطیر مدیرعامل باشگاه استقلال نیز از رئیس فدراسیون فوتبال ایران به دلیل حضور بر بالین کوین یامگا قدردانی کرد.