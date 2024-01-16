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۲۶ دی ۱۴۰۲، ۲۰:۰۲

فرمانده انتظامی استان سمنان:

۳۱۹ کیلوگرم مواد مخدر با همکاری پلیس استان سمنان کشف و ضبط شد

۳۱۹ کیلوگرم مواد مخدر با همکاری پلیس استان سمنان کشف و ضبط شد

سمنان- فرمانده انتظامی استان سمنان، گفت: با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر سمنان و دو استان جنوبی کشور، ۳۱۹ کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل موقوفه‌ای بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی ستاد فرماندهی انتظامی استان سمنان بیان کرد: همکاران ما در پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در بحث برخورد با فروشندگان مواد مخدر طی دو عملیات با همکاری دو استان جنوبی کشور، موفق شدند ۳۱۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل تریاک و حشیش کنند.

وی با بیان اینکه چهار دستگاه خودروی قاچاقچیان توقیف و چهار نفر نیز در همین ارتباط دستگیر شدند، افزود: پرونده این افراد بعد از طی مراحل تحقیقات به مراجع قضائی برای صدور حکم ارجاع داده خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان از کشف محموله قاچاق خشکبار، آجیل و لوازم موبایل نیز در استان خبر داد و گفت: پلیس امنیت اقتصادی استان طی رصد از باند قاچاقچیان حرفه‌ای که از استان‌های جنوبی قصد تردد به سمت تهران داشتند، محموله قاچاق آجیل را کشف کردند.

موقوفه‌ای با بیان اینکه این محموله در تریلی که ظاهراً قیر حمل می‌کرد، تعبیه شده بود، ابراز کرد: اقلام کشف شده از این تریلی پنج میلیارد تومان ارزش ریالی داشته است که این پرونده نیز به همراه متهمان برای رسیدگی به دستگاه قضائی ارجاع شد.

کد مطلب 5996519

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