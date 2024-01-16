واحدهای صنفی متخلف در الیگودرز پلمب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد کامرانی امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: سه مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی، دو رستوران بین‌راهی و دو نانوایی روستایی به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی در الیگودرز پلمب شدند.

وی گفت: این هفت واحد صنفی حساس تهیه و توزیع مواد غذایی، رستوران بین‌راهی و نانوایی به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی و اخطارهای مستمر توسط بازرسان واحدهای بهداشت محیط و امور حقوقی مرکز بهداشت و درمان شهرستان پلمب شدند.

معاون شبکه بهداشت و درمان الیگودرز با بیان اینکه، نظارت ویژه از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در دستور کار بازرسان بهداشت محیط قرار دارد، گفت: در صورت مشاهده هرگونه تخلف و عدم توجه به تذکرات بازرسان بهداشت محیط و رعایت‌نکردن موازین و پروتکل‌های بهداشتی، با متخلفان برابر مقررات، برخورد قانونی انجام می‌شود.

کامرانی، افزود: گروه‌های گشت روزانه بهداشت محیط از تمامی اماکن عرضه مواد غذایی بازدید و کنترل لازم را اعمال خواهند کرد و از مردم شریف و عزیز شهرستان خواهشمندیم در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی با سامانه تلفنی ۱۹۰ رسیدگی به شکایات وزارت بهداشت ارتباط برقرار کرده و نسبت به ثبت اقدام کنند.