رانندگان مراقب معابر خلوت باشند/ وضعیت ترافیک صبحگاهی در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر - مهدیه حسن نایینی: رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: با رصد مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از وضعیت تردد خودروها در ساعات ابتدایی صبح پنج شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۲ ماه نشان از معابر و بزرگراههایی خلوت در سطح شهر تهران و احتمال تصادفات به خاطر افزایش سرعتها توسط برخی از رانندگان دارد.
سرهنگ علی اصغر شریفی بیان داشت: برخی رانندگان ممکن است با دیدن خلوتی معابر شهر تهران، قصد سرعت و سبقت جهت زودتر رسیدن و یا قصد انجام حرکات نمایشی و لایی کشی که به این دسته از رانندگان توصیه میشود فریب خلوتی معابر را نخورند چرا که همیشه حادثه در کمین است و سرعتهای بالا همیشه خطر ساز و خطر آفرین میباشند پس با رعایت قانون، همواره با سرعت مقرره در سطح معابر خلوت صبحگاهی و خلوت تردد کنند.
وی همچنین گفت: تیمهای پلیس راهور تهران بزرگ در تمامی تقاطعها و معابر و میادین شهر تهران بمنظور کنترل سرعتها و سبقتها حضور دارند چرا که برخی رانندگان با دیدن خلوتی معابر برخی رانندگان ممکن است سرعت خودروی خود را بالا برده و باعث حادثه و تصادفات دلخراش شوند.
رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ افزود: رانندگان در صورت خلوتی معابر از عجله و شتاب در معابر خلوت خودداری کرده و با سرعت مطمئنه و حتی کمتر از آن تردد کنند و این احتیاط همان سرعتی است که اگر حادثهای مقابل راننده روی داد و اگر خودرو و مانعی مقابل پیش آمد راننده بتواند خودروی خود را به موقع متوقف و از برخورد پرهیز کند.
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