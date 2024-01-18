رییسی: رکورد صادرات طی ۴۰ سال اخیر در دولت سیزدهم شکسته شده است

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: رئیس‌جمهور در سفر به فیروزکوه از برخی پروژه‌های مهم عمرانی بازدید میدانی و با مردم دیدار خواهد داشت.

جلسه شورای اداری شهرستان‌های فیروزکوه و دماوند به حجت الاسلام ابراهیم رئیسی به منظور تصمیم‌گیری در خصوص پروژه‌های عمرانی و جمع بندی مصوبات سفر تشکیل خواهد شد.

در گام اول ۱,۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام فیروزکوه و دماوند در نظر گرفته شده که با حضور و دستور رئیس‌جمهور این رقم افزایش می‌یابد.

رئیس جمهور پس از پایان برنامه‌های خود در شهرستان فیروزکوه، به شهرستان دماوند سفر خواهد کرد تا در دیگر برنامه‌های خود از جمله دیدار با اقشار مختلف مردم و شرکت در جلسه شورای اداری شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه حضور پیدا کند.

پیش‌بینی می‌شود، موضوعات مختلف خصوصاً مسائل مربوط به حوزه راه‌ها، مباحث مرتبط با حریم بستر رودخانه‌ها، ایجاد سیل‌بند و ساماندهی مسیل‌ها، اجرای پروژه فاضلاب شهری و تصفیه خانه، ارتقا بهداشت و درمان، تقویت زیرساخت‌های آب شرب پایدار، موضوعات رفاهی اعم از فضای آموزشی، ورزشی، تفریحی و … از سوی مسؤولان در سفر رئیس جمهور به دو شهرستان فیروزکوه و دماوند پیگیری شود.

بر اساس این گزارش رئیس جمهور در قالب سفرهای شهرستانی به سایر شهرستان‌های استان از جمله شهر ری، ملارد، پردیس، اسلامشهر، قرچک، پاکدشت، بهارستان، رباط کریم، شهریار، پرند، رودهن، ورامین سفر کرده بود.

اخبار مربوط به سفر رئیس جمهور به فیروزکوه را در زیر بخوانید.

۱۵:۲۱ درخواست‌های مردم دماوند و فیروزکوه در سامانه «سامد» ثبت شد

اسدالله تقی زاده بعد از ظهر پنج شنبه در حاشیه جلسه شورای اداری شهرستان‌های فیروزکوه و دماوند که با حضور آیت الله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور برگزار شد از تشکیل ستاد پاسخگویی برخط به درخواست‌های مردمی در سامانه سامد خبر داد.

مدیرکل بازرسی استانداری تهران با اشاره به تشکیل این ستاد گفت: پاسخگویی تلفنی در سامانه ارتباطی مردم با دولت (سامد) انجام شد.

متن کامل را اینجا بخوانید.

۱۵:۰۷ در جلسه شورای اداری دماوند مصوب شد؛ کاهش آمار تصادفات در دماوند / مراکز درمانی تقویت شوند

آیت الله ابراهیم رئیسی بعد از ظهر پنج شنبه برنامه پایانی سفر به شهرستان‌های فیروزکوه و دماوند، در جلسه شورای اداری دماوند با اشاره به اینکه مسائل و معضلات موجود در شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه قابل حل هستند اظهار کرد: ضروری است که این مسائل در منطقه شناسایی و حل شوند.

وی با اشاره به اینکه مشکلات بخش آب دماوند و فیروزکوه قابل حل است گفت: میزان تردد از دماوند و فیروزکوه ظرفیتی برای منطقه محسوب می‌شود، این دو شهرستان جای خوش آب و هوایی است و به خاطر همین مورد توجه خوبان و سوداگران است و رفع مشکلات این دو منطقه نیازمند اقدام و حرکت جهادی است.

رئیسی گفت: اینکه سازمانی جلوی چشم مردم تخلف ساختمانی انجام دهد، کسانی بتوانند ساخت و ساز کنند و دیگران نتوانند، قطعاً تبعیض است، مسئولان باید احساس اجرای عدالت را برای مردم به وجود بیاورند و ساخت و ساز و تغییر کاربری‌ها با هر عنوانی غیرقانونی است و باید جلوی آن گرفته شود.

متن کامل را اینجا بخوانید.

۱۴:۴۳ بازدید وزیر بهداشت از مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس در دماوند

بهرام عین اللهی، ظهر پنج شنبه و در حاشیه سفر رئیس جمهور به شهرستان‌های شرق استان تهران با حضور در فرماندهی کلان ناحیه اورژانس شمال شرق سازمان اورژانس استان تهران از مرکز ارتباطات ۱۱۵ دماوند بازدید کرد.

متن کامل را اینجا بخوانید.

۱۲:۲۱ وزیر بهداشت: پایگاه انتقال خون جهت رسیدگی به مصدومان در فیروزکوه ایجاد می‌شود

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: پایگاه انتقال خون جهت رسیدگی به مصدومان حوادث ترافیکی در فیروزکوه ایجاد می‌شود.

بهرام عین اللهی پیش از ظهر پنج شنبه در حاشیه بازدید از مرکز درمانی امام خمینی (ره) فیروزکوه با اشاره به افتتاح این بیمارستان در سال ۸۵، گفت: در طبقه بندی مراکز درمانی، تعدادی از مراکز، درمان اولیه را انجام می‌دهند و سطح بندی خدمات درمانی و توزیع امکانات بر اساس شاخص‌هایی همچون جمعیت صورت می‌گیرد.

متن کامل را اینجا بخوانید.

۱۱:۴۱ مساله ساخت وسازها در شهر دماوند باید حل شود

آیت الله ابراهیم رئیسی صبح پنجشنبه در ادامه سفر به شهرستان‌های شرق استان تهران، پس از سفری کوتاه به فیروزکوه، با حضور در دماوند در دیدار با مردم شریف این دو شهرستان که در سالن ورزشی دانشگاه پیام نور دماوند برگزار شد اظهار کرد: مسئله ساخت و سازها در شهر دماوند باید حل شود.

متن کامل را اینجا بخوانید.

۱۱:۳۷ و زیر بهداشت: رکورد مشارکت مردم در پویش حوزه سلامت شکسته شد

بهرام عین اللهی صبح پنجشنبه در حاشیه سفر رئیس جمهور به فیروزکوه طی بازدید از بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان با اشاره به مرحله پویش ملی سلامت که در آن ۴۴ میلیون نفر بالای ۱۸ سال غربالگری شدند، گفت: رکورد مشارکت مردم در حوزه سلامت شکست که این نشان از اعتماد آنها به سیستم سلامت دارد.

عین الهی گفت: از ۲۰ آبان پویش ملی سلامت شماره در مرحله اول آغاز شد و در این ۲ ماه گذشته مردم استقبال خوبی از آن داشتند.

وزیر بهداشت عنوان کرد: ۴۴ میلیون نفر در این پویش شرکت کردند که رکورد پویش مردمی در حوزه سلامت از پیش از انقلاب تا به امروز شکست و بابت این مشارکت و اعتماد به حوزه سلامت از مردم تشکر می‌کنم.

۱۱:۰۸ رئیس جمهور وارد دماوند شد

۱۰:۵۵ آغاز بررسی مشکلات توسط اعضای هیأت دولت / وزیر راه وارد دماوند شد

صبح پنجشنبه و طی سفر رئیس جمهور به شهرستان‌های شرق استان تهران با همراهی هیأت دولت، پس از حضور در فیروزکوه این هیئت راهی دماوند شدند.

بر اساس این گزارش مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی به منظور بازدید از پروژه‌های مسکن‌های، به دماوند سفر کرد.

۹:۵۷ رئیس جمهور: اقتصاد گردشگری فیروزکوه از محورهای مهم پیگیری دولت است

صبح پنجشنبه آیت الله ابراهیم رئیسی در ادامه بازدید از شهرستان‌های استان تهران، با حضور در شهرستان فیروزکوه در جمع پرشور مردم این شهرستان با اشاره به اینکه ساخت سد نمرود نباید ۲۰ سال زمان می‌برد اظهار کرد: حداکثر زمان بهره برداری از سد یکسال طول خواهد کشید.

وی با بیان اینکه حمایت از کشاورزی و دامداری مردم فیروزکوه می‌تواند اقتصاد این منطقه را متحول کند گفت: اقتصاد گردشگری فیروزکوه از محورهای مهم پیگیری دولت است.

رئیس جمهور بیان کرد: تقویت صنایع فیروزکوه و زیرساخت توسعه صنعتی شهرستان فیروزکوه از برنامه‌های دولت است.

متن کامل را اینجا بخوانید.

۹:۳۳ بازدید رئیس جمهور از سد نمرود

۹:۱۳ وزیر بهداشت از بیمارستان امام خمینی (ره) فیروزکوه بازدید کرد

۹:۰۲ ورود رئیس جمهور به فیروزکوه

صبح پنجشنبه آیت الله ابراهیم رئیسی در ادامه بازدید از شهرستان‌های استان تهران، دقایقی پیش، همراه با برخی از اعضای کابینه دولت وارد شهرستان فیروزکوه شد تا مشکلات و مسائل این شهرستان را بررسی کند.

بازدید از پروژه ملی سد مخزنی نمرود فیروزکوه، بررسی روند پیشرفت پروژه و مشکلات تکمیل پروژه اولین برنامه رئیس جمهور در شهرستان فیروزکوه خواهد بود.‌

دیدار با جمعی از اقشار و منتخبین شهرستان فیروزکوه، بررسی مسائل اساسی و مطالبات مردمی از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه ریاست جمهوری در شهرستان فیروزکوه است.‌