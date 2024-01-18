روسیه: ۳۰ کشور خواستار پیوستن به «بریکس» هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه امروز پنجشنبه در نشستی مطبوعاتی در مسکو اعلام کرد نزدیک به ۳۰ کشور تمایل خود را برای پیوستن به گروه «بریکس» اعلام کردند.
اوروف درباره نتایج دیپلماسی روسیه در سال ۲۰۲۳ استدلال کرد که یکی از مهمترین گامها در جهت تقویت موقعیت جهانی بریکس تصمیم برای گسترش این گروه است که ترکیبی از اقتصادهای نوظهور است.
لاوروف پیش از این نیز اعلام کرده بود که «علاوه بر کشورهایی که هماکنون عضو اتحادیه ما هستند، تا به امروز، خیلی از کشورها برای برقراری روابط همکاری و مشارکت با بریکس، ابراز تمایل کردهاند.» وی دراینباره تاکید کرد: میل و اشتیاق شمار زیادی از کشورها برای پیوند نزدیکتر با این گروه طبیعی است چون بریکس در یک چهارچوب کاملا دمکراتیک و برپایه احترام متقابل فعالیت میکند. همچنان به تقویت مواضع بریکس به عنوان یکی از ستونهای جهان چندقطبی ادامه خواهیم داد.
اوایل دی ماه «آنیل سوکلال» نماینده آفریقای جنوبی در گروه «بریکس» اعلام کرد که ۵ کشور ایران، عربستان سعودی، امارات، اتیوپی، و مصر از امروز اول ژانویه ۲۰۲۴ میپیوندند.
کشورهای گرروه بریکس که در ابتدا شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی بود، در ماه آگوست گذشته از شش کشور دیگر دعوت کرد تا به این گروه بپیوندند؛ گروهی که هدف آن مقابله با سلطه نظم جهانی به رهبری آمریکاست. روسیه گروه بریکس را در سال ۲۰۰۹ تأسیس کرد و در حال حاضر ۴۲ درصد از جمعیت جهان، ۳۰ درصد از جغرافیای جهانی و ۲۴ درصد از تولید اقتصادی جهانی را تشکیل می دهد.
پنج کشور جدید با شرکت در آخرین نشست بریکس در دوربانِ آفریقای جنوبی، در اوایل ماه جاری این دعوت را پذیرفتند و پیشبینی میشود که نمایندگان آنها در نشست بعدی بریکس در ۳۰ ژانویه در مسکو شرکت کنند.
با این حال، کشور آرژانتین پس از پیروزی خاویر مایلی، رییسجمهور راستگرا و افراطی در ماه گذشته، درخواست این کشور برای پیوستن به بریکس را لغو کرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که بیش از ۳۰ کشور برای توسعه روابط با بریکس ابراز علاقه کرده اند.
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