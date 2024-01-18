  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۸ دی ۱۴۰۲، ۱۹:۳۶

هفته چهاردهم لیگ بسکتبال؛

شکست خانگی کاله برابر شهرداری گرگان/نفت مقابل طبیعت پیروز شد

شکست خانگی کاله برابر شهرداری گرگان/نفت مقابل طبیعت پیروز شد

مهمترین دیدار هفته پانزدهم لیگ برتر بسکتبال با پیروزی شهرداری گرگان برادر کاله به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پانزدهم رقابت‌های لیگ برتر آقایان امروز پنج‌شنبه ۲۸ دی با برگزاری ۶ دیدار دنبال شد.

در نخستین دیدار این هفته، تیم شهرداری گرگان مقابل تیم کاله به میدان رفت و با نتیجه ۸۸ بر ۸۴ به پیروزی رسید. در این دیدار نورول پل با ۱۴ امتیاز، ۱۰ ریباند، ۱ بلاک و کارایی ۲۳ بهترین بازیکن شد.

در دیگر دیدار هفته پانزدهم، تیم‌های ذوب آهن اصفهان و صنعت مس کرمان به رقابت پرداختند و تیم ذوب آهن با برتری ۷۱ بر ۶۸ تیم حریف را شکست داد. رسول مظفری در این دیدار با ۲۳ امتیاز، ۵ ریباند، ۳ پاس گل و کارایی ۱۷ بهترین بازیکن بود.

تیم صنعت مس رفسنجان در این هفته مهمان تیم فولاد هرمزگان بود و در نهایت با نتیجه ۷۹ بر ۷۶ این دیدار را واگذار کرد. مارکو پروویچ با ۲۵ امتیاز، ۶ ریباند، ۲ پاس گل و کارایی ۲۶ بهترین بازیکن این دیدار شد.

همچنین تیم رعد پدافند هوایی مشهد، در هفته پانزدهم به مصاف تیم آورتا ساری رفت و با نتیجه ۹۳ بر ۶۵ مغلوب تیم حریف شد. در این دیدار محمد یزدان‌پناه با ۱۸ امتیاز، ۱۵ ریباند، ۲ پاس گل و کارایی ۲۸ بهترین بازیکن بود.

مهرام تهران در این هفته، مقابل لیموندیس شیراز بازی کرد و با نتیجه ۱۰۶ بر ۹۱ موفق به کسب پیروزی شد. پری پتی با ۳۶ امتیاز، ۷ ریباند، ۴ پاس گل و کارایی ۳۶ بهترین بازیکن این دیدار بود.

در آخرین دیدار هفته پانزدهم، تیم‌های طبیعت و پالایش نفت آبادان به رقابت پرداختند و تیم پالایش نفت موفق شد با نتیجه ۸۰ بر ۷۷ تیم طبیعت را شکست دهد. در این بازی احسان دلیرزهان با ۲۴ امتیاز، ۴ ریباند، ۶ پاس گل و کارایی ۲۲ بهترین بازیکن شد.

کد مطلب 5998361

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها