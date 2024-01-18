شکست خانگی کاله برابر شهرداری گرگان/نفت مقابل طبیعت پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پانزدهم رقابت‌های لیگ برتر آقایان امروز پنج‌شنبه ۲۸ دی با برگزاری ۶ دیدار دنبال شد.

در نخستین دیدار این هفته، تیم شهرداری گرگان مقابل تیم کاله به میدان رفت و با نتیجه ۸۸ بر ۸۴ به پیروزی رسید. در این دیدار نورول پل با ۱۴ امتیاز، ۱۰ ریباند، ۱ بلاک و کارایی ۲۳ بهترین بازیکن شد.

در دیگر دیدار هفته پانزدهم، تیم‌های ذوب آهن اصفهان و صنعت مس کرمان به رقابت پرداختند و تیم ذوب آهن با برتری ۷۱ بر ۶۸ تیم حریف را شکست داد. رسول مظفری در این دیدار با ۲۳ امتیاز، ۵ ریباند، ۳ پاس گل و کارایی ۱۷ بهترین بازیکن بود.

تیم صنعت مس رفسنجان در این هفته مهمان تیم فولاد هرمزگان بود و در نهایت با نتیجه ۷۹ بر ۷۶ این دیدار را واگذار کرد. مارکو پروویچ با ۲۵ امتیاز، ۶ ریباند، ۲ پاس گل و کارایی ۲۶ بهترین بازیکن این دیدار شد.

همچنین تیم رعد پدافند هوایی مشهد، در هفته پانزدهم به مصاف تیم آورتا ساری رفت و با نتیجه ۹۳ بر ۶۵ مغلوب تیم حریف شد. در این دیدار محمد یزدان‌پناه با ۱۸ امتیاز، ۱۵ ریباند، ۲ پاس گل و کارایی ۲۸ بهترین بازیکن بود.

مهرام تهران در این هفته، مقابل لیموندیس شیراز بازی کرد و با نتیجه ۱۰۶ بر ۹۱ موفق به کسب پیروزی شد. پری پتی با ۳۶ امتیاز، ۷ ریباند، ۴ پاس گل و کارایی ۳۶ بهترین بازیکن این دیدار بود.

در آخرین دیدار هفته پانزدهم، تیم‌های طبیعت و پالایش نفت آبادان به رقابت پرداختند و تیم پالایش نفت موفق شد با نتیجه ۸۰ بر ۷۷ تیم طبیعت را شکست دهد. در این بازی احسان دلیرزهان با ۲۴ امتیاز، ۴ ریباند، ۶ پاس گل و کارایی ۲۲ بهترین بازیکن شد.