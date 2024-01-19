پوستر نخستین جایزه «قلم مقدس» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر نخستین دوره جایزه «قلم مقدس» نماد روزنامه‌نگار تراز انقلاب توسط معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد.

نخستین دوره جایزه «قلم مقدس» شنبه ۱۴ بهمن با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسؤولان کشوری، نخبگان و اصحاب رسانه در تالار رودکی برگزار خواهد شد و روزنامه‌نگاران تراز انقلاب اسلامی در سال ۱۴۰۲ معرفی می‌شوند.

جایزه «قلم مقدس» نماد روزنامه‌نگار تراز انقلاب اسلامی در بهمن سال گذشته توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور اهالی رسانه رونمایی و نخستین نشان به خانواده مرحوم رضا مقدسی اهدا شد.

شاخص‌ها برای انتخاب روزنامه‌نگار تراز انقلاب اسلامی عبارتند از خوشنامی در جامعه، تلاش در جهت وحدت ملی حول محور ولایت فقیه، ترویج و تعمیق ارزش‌های اسلام و انقلاب اسلامی، مقابله با انحصار رسانه‌ای و جنگ نرم دشمنان با افزایش سواد رسانه‌ای مخاطب، تشخیص اولویت‌ها در اطلاع رسانی و ارائه اطلاعات صحیح و تحلیل مطابق با واقع در مورد حوادث و اتفاقات روز، ایجاد و تقویت روحیه خودباوری و امید و تلاش در جهت تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی، افشا و روشنگری منصفانه پلشتی‌ها و جریانات رودروی انقلاب اسلامی و در نهایت انعکاس مشکلات واقعی مردم در کنار ارایه راه حل است.

شاخص‌ها پس از تدوین توسط شورای سیاستگذاری «قلم مقدس»، در اختیار هیئت انتخاب قرار گرفت و بزودی نامزدهای روزنامه نگار تراز انقلاب اسلامی معرفی می‌شوند.