برگزاری اختتامیه جایزه قلم مقدس در تالار وحدت

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه جایزه «قلم مقدس»، نماد روزنامه نگار تراز انقلاب اسلامی روز شنبه ۱۴ بهمن توسط معاونت امور رسانهای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار رودکی برگزار میشود.
با برگزاری اینجایزه و معرفی برگزیدگان در اختتامیه، روزنامهنگاران تراز انقلاب اسلامی در سال ۱۴۰۲ معرفی میشوند.
شاخصها برای انتخاب روزنامهنگار تراز انقلاب اسلامی عبارتند از خوشنامی در جامعه، تلاش در جهت وحدت ملی حول محور ولایت فقیه، ترویج و تعمیق ارزشهای اسلام و انقلاب اسلامی، مقابله با انحصار رسانهای و جنگ نرم دشمنان با افزایش سواد رسانهای مخاطب، تشخیص اولویتها در اطلاع رسانی و ارائه اطلاعات صحیح و تحلیل مطابق با واقع در مورد حوادث و اتفاقات روز، ایجاد و تقویت روحیه خودباوری و امید و تلاش در جهت تحقق اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی، افشا و روشنگری منصفانه پلشتیها و جریانات رودروی انقلاب اسلامی و در نهایت انعکاس مشکلات واقعی مردم در کنار ارایه راه حل است.
پوستر اینجایزه نیز چندی پیش، توسط معاونت امور رسانهای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد.
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