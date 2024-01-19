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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۳۶

طریفی حسینی:

سنجش آمادگی تحصیلی کودکان از ۴ سالگی شروع می‌شود

سنجش آمادگی تحصیلی کودکان از ۴ سالگی شروع می‌شود

رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی، با بیان اینکه سنجش آمادگی تحصیلی کودکان از ۴ سالگی شروع می شود، گفت: اولویت ما کودکان سن پیش دبستانی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید طریفی حسینی افزود: شرایط پذیرش کودکان را از سن ۴ سالگی داریم اولویت ما کودکانی هستند که در سن پیش دبستانی قرار دارند و مهر ماه ۱۴۰۳ به کلاس اول می‌روند. ولی اکنون شرایط کار مراکز ما و ابزاری که استفاده می‌شود برای سنجش کودکان از سن ۴ سالگی فراهم شده و می‌توانیم پذیرای نوآموزان هم باشیم.

وی گفت: غربالگری بینایی و شنوایی و مسائل بهداشتی و آمادگی تحصیلی و وضعیت هوشی کودکان مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر مشکلی داشته باشند راهنمایی لازم به خانواده‌ها داده می‌شود. امسال کودکانی که دچار مشکل یادگیری تشخیص داده می‌شوند و نوآموز مراکز پیش دبستانی هستند در مراکز ثابت و جامع پذیرش می‌شوند و مداخلات تخصصی آموزشی و توانبخشی نیز در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

طریفی حسینی افزود: شرایط ثبت نام و نوبت گیری برای کودکانی که مرحله سنجش را نگذرانده‌اند، فراهم هست. تعداد کسانی که سنجش نشده‌اند کم است در طول سال ممکن است برخی به تست مجدد نیاز داشته باشند و از مدارس استثنایی به مدارس عادی می‌روند یا برعکس. در این صورت شرایط نوبت گیری برای آنها هم فراهم هست و می‌توانند سنجش‌های مقدماتی و تخصصی را نیز انجام دهند.

کد مطلب 5998578
فاطمه کریمی

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    نظرات

    • مربی پیش دبستانی AE ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۹
      1 0
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      یعنی الان کودکی که متولد۱۷مهر ۱۳۹۷ ، الانم داره پیش دبستانی رو میگذرونه....میتونه واس سنجش ثبت نام کنه؟؟؟!!! ممنونم کسی جواب بده
    • دریا IR ۰۱:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
      0 0
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      مثلاً بچه های ما تو شش سالگی سنجش شدن اشتباه بوده ؟؟!!! لطفاً برای پر کردن جیب خودتون یه راه دیگه پیدا کنین

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