به گزارش خبرگزاری مهر، حمید طریفی حسینی افزود: شرایط پذیرش کودکان را از سن ۴ سالگی داریم اولویت ما کودکانی هستند که در سن پیش دبستانی قرار دارند و مهر ماه ۱۴۰۳ به کلاس اول می‌روند. ولی اکنون شرایط کار مراکز ما و ابزاری که استفاده می‌شود برای سنجش کودکان از سن ۴ سالگی فراهم شده و می‌توانیم پذیرای نوآموزان هم باشیم.

وی گفت: غربالگری بینایی و شنوایی و مسائل بهداشتی و آمادگی تحصیلی و وضعیت هوشی کودکان مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر مشکلی داشته باشند راهنمایی لازم به خانواده‌ها داده می‌شود. امسال کودکانی که دچار مشکل یادگیری تشخیص داده می‌شوند و نوآموز مراکز پیش دبستانی هستند در مراکز ثابت و جامع پذیرش می‌شوند و مداخلات تخصصی آموزشی و توانبخشی نیز در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

طریفی حسینی افزود: شرایط ثبت نام و نوبت گیری برای کودکانی که مرحله سنجش را نگذرانده‌اند، فراهم هست. تعداد کسانی که سنجش نشده‌اند کم است در طول سال ممکن است برخی به تست مجدد نیاز داشته باشند و از مدارس استثنایی به مدارس عادی می‌روند یا برعکس. در این صورت شرایط نوبت گیری برای آنها هم فراهم هست و می‌توانند سنجش‌های مقدماتی و تخصصی را نیز انجام دهند.