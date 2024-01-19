سرانه مصرف آب هر تهرانی ۸۰ لیتر بیشتر از میانگین جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اردکانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، در مجمع روابط عمومی‌های آبفای استان تهران از مصرف ۲۳ درصد آب شرب کشور در این استان خبر داد و گفت: مشترکان استان تهران سالانه ۱.۵ میلیارد مترمکعب و مشترکان شهر تهران سالانه ۱.۲ میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌کنند.

وی با اشاره به محدودیت‌های منابع آبی استان تهران، طولانی شدن دوره خشکسالی از دو سال به چهار سال و رشد ۳۳ درصدی مشترکان آب استان تهران، تصریح کرد: با وجود آب کمتر، شمار مصرف‌کنندگان آب بیشتر شده اما با این حال، حتی آب شرب یک واحد مسکونی نیز قطع نشده است.

اردکانی متغیر نیروی انسانی را در جبران کمبود منابع آبی تهران تعیین‌کننده خواند و گفت: با وجود آنکه تمامی متغیرهای تأمین آب در استان تهران در یک دهه اخیر ثابت بوده اما متغیر نیروی انسانی کمبودها را جبران کرده است و تقاضای مصرف مدیریت شده است.

وی با این حال میزان مصرف آب شهروندان تهرانی را فراتر از الگوی مصرف دانست و افزود: هر شهروند تهرانی در شبانه‌روز ۲۵۰ لیتر آب مصرف می‌کند این در حالی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته که از میانگین بارندگی بالاتری در مقایسه با ایران برخوردار هستند، سرانه مصرف هر شهروند ۱۷۰ لیتر در شبانه‌روز است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران همچنین استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای و انتشار محتواهای تولیدشده در گروه‌ها و فضاهای اجتماعی اثرگذار را مهم خواند و افزود: افزون‌بر ظرفیت‌های رسانه‌ای، نباید از ظرفیت فضای مجازی نیز غافل شد و روابط عمومی باید با تولید محتواهای هنرمندانه و بدیع، برای پیام‌های مصرف بهینه آب گوش شنوا پیدا کند.

اردکانی تصریح کرد: چنانچه محتواهای تولیدی و پیام‌ها هنرمندانه باشد و مورد پذیرش مردم قرار گیرد، واکنش درخوری از مصرف‌کنندگان خواهیم گرفت و اگر بتوانیم در این زمینه، ۱۰ درصد در مصرف مشترکان اثرگذار باشیم، به اندازه دو برابر سد لتیان و یا بیش از ۳۰۰ حلقه چاه از هدررفت آب جلوگیری خواهیم کرد.