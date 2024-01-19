به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید نصیر حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر یاسوج افزود: حمله موشکی و پاسخ کوبنده جمهوری اسلامی ایران به دشمنان را همه دنیا دیدند که بسیار قاطع بود.

وی با بیان اینکه دشمنان به خصوص اسرائیل فهمید که این هشداری به آن‌ها است، گفت: اسرائیل فهمید که ایران بخواهد می‌تواند با موشک‌های دقیق کاخ نتانیاهو را نیز ویران کند.

حسینی اظهار داشت: نابودی اسرائیل قطعی است، جنگ عراق علیه ملت ایران در سال ۵۷ جنگ ملت عراق علیه ما نبود بلکه از ناحیه اسرائیل، آمریکا و انگلیس بود.

وی افزود: ملت ما نمی‌توانند تحمل کنند امروز بار دیگر این گروه‌های تروریستی که آنجا تجهیز می‌کنند، به ایران بیایند و جان مردم را بگیرند.

امام جمعه یاسوج با بیان اینکه اگر انسانی در مسیر درست قدم بردارد، فرشتگان برای او بال‌های خود را پهن می‌کنند، گفت: کل نظام عالم حساب و کتاب دارد و انسان باید دیوانه باشد که بگوید به حساب و کتاب اعتقاد ندارم.

وی افزود: امروز روز غزه است، جایی که بیش از ۱۰۰ روز است که به‌صورت بی‌رحمانه در حال بمباران شدن است و حرکت خوبی که در جهان اتفاق افتاد این بود که همه در جهان به خیابان‌ها آمدند و برای حمایت از این مردم مظلوم فریاد زدند.

امام‌جمعه شهر یاسوج تصریح کرد: امروز آمریکا با همه قدرت و نیروی که در اختیار دارد همچنین همه هم‌پیمانانش در برابر یمن در حال شکست خوردن است.

وی با اشاره به ولادت حضرت علی (ع) گفت: ولادت امام علی (ع) شکوه تاریخ است، و کعبه که هرروز با کلید باز می‌شد، در هنگام ولادت حضرت علی (ع) تا سه روز باز نمی‌شد و اولین شخصی که حضرت علی (ع) را در آغوش گرفت، به نقل از تاریخ، حضرت محمد (ص) بود.