شهادت دو مسؤول مقاومت فلسطین در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: رژیم صهیونیستی ظهر امروز شنبه یک خودرو را در جاده برج شمالی به البازوریه در شهر صور لبنان هدف قرار داد.

منابع لبنانی در ابتدا اعلام کردند که در این تجاوز رژیم صهیونیستی که با استفاده از پهپاد صورت گرفته دو لبنانی به شهادت رسیده اند.

اما یک منبع آگاه لبنانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: در حمله پهپادی امروز ارتش رژیم صهیونیستی به یک خودرو در شهر صور لبنان که در فاصله ۲۵ کیلومتری نقاط مرزی رخ داد، دو مسؤول مقاومت فلسطین به شهادت رسیده اند.

وی در ارتباط با جزئیات این رخداد نیز گفت: در این حمله یک خودروی جیپ تویوتا که در حال عبور بوده، مورد حمله قرار گرفت و طی آن دو نفر که سوار بر این خودرو بودند به شهادت رسیدند.

این منبع آگاه تاکید کرد: این برای نخستین بار است که این منطقه از لبنان در فاصله ۲۵ کیلومتری نقاط مرزی هدف حمله قرار گرفته و طی آن دو نفر از مسؤولان مقاومت فلسطین به شهادت رسیده اند.

وی افزود: البته هنوز اسامی این افراد اعلام نشده و ما در انتظار بیانیه رسمی از سوی منابع موثق هستیم.