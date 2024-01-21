پیشرفت ۲۳ درصدی طرح انتقال آب دریای عمان به زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، با هدف تأمین آب شرب و صنعت در استان سیستان و بلوچستان با راهبری وزارت صنعت معدن و تجارت و ایمیدرو، فاز زودهنگام انتقال آب به زاهدان با اولویت در حال انجام است.

عملیات ساخت خط انتقال آب دریای عمان به زاهدان و مشهد (کریدور شرق) از سال ۱۴۰۰ آغاز شده است. طول مسیر انتقال آب در فاز زودهنگام ۵۵۳ کیلومتر و حجم آب انتقالی ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز است.

میزان پیشرفت کل پروژه انتقال آب دریای عمان تا مشهد با طول یک‌هزار و ۳۴۰ کیلومتر، به ۱۳ درصد رسیده است.