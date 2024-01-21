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۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۴۰

پیشرفت ۲۳ درصدی طرح انتقال آب دریای عمان به زاهدان

پیشرفت ۲۳ درصدی طرح انتقال آب دریای عمان به زاهدان

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه فاز زودهنگام خط انتقال آب دریای عمان به زاهدان با راهبری ایمیدرو، به ۲۳ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، با هدف تأمین آب شرب و صنعت در استان سیستان و بلوچستان با راهبری وزارت صنعت معدن و تجارت و ایمیدرو، فاز زودهنگام انتقال آب به زاهدان با اولویت در حال انجام است.

عملیات ساخت خط انتقال آب دریای عمان به زاهدان و مشهد (کریدور شرق) از سال ۱۴۰۰ آغاز شده است. طول مسیر انتقال آب در فاز زودهنگام ۵۵۳ کیلومتر و حجم آب انتقالی ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز است.

میزان پیشرفت کل پروژه انتقال آب دریای عمان تا مشهد با طول یک‌هزار و ۳۴۰ کیلومتر، به ۱۳ درصد رسیده است.

کد مطلب 6000428
زهره آقاجانی

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