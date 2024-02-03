پیش نشست همایش نظریه نظام انقلابی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ملکی رئیس مرکز مطالعات راهبردی فرهنگی بین‌المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ابتدای پیش نشست همایش نظریه نظام انقلابی که با همکاری اندیشکده امید، اعتماد و تعهد و مجمع جهانی اهل بیت (ع) در سالن جلسات شهید انصاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد، گفت: این سازمان ولیده دفتر مقام معظم رهبری است که در سال ۱۳۷۴ تأسیس شده است.

ملکی گفت: شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی متشکل از وزیر امور خارجه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر اطلاعات، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع)، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ریاست جامعه المصطفی و رئیس بنیاد سعدی و رئیس بنیاد تبلیغات اسلامی هستند. همچنین پنج شخص حقیقی هم با انتصاب رهبر انقلاب در این شورا حضور دارند.

وی اظهار کرد که سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به دنبال این است که یک نوع نظام حکمرانی درستی را در امور فرهنگی بین المللی داشته باشد و به عنوان یک تنظیم‌گر و هدایتگر نقش خود را ایفا کند.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی، نشر مکتب اهل بیت، وحدت امت اسلامی، زمینه سازی برای تمدن نوین اسلامی و نشر گفتمان انقلاب اسلامی را از مأموریت‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی عنوان کرد و گفت: این سازمان ارتباطات خوبی با ادیان مختلف دارد و بیش از ۲۵ سال سابقه گفتگوی ادیان دارد.

ملکی با طرح این سوال که نظام انقلابی مبتنی بر آموزه‌های اهل بیت چه نسبتی می‌تواند با جهان پیرامون خود برقرار کند؟ تصریح کرد: رسالت نظام انقلابی با جهان پیرامونی، "جهان‌دانی"، "جهان‌داری" و "جهان‌آرایی" است.

وی گفت: جهان امروز با مسائل و مشکلات و چال‌های زیادی مواجه است و در معرض آسیب است و یک نظام انقلابی می‌تواند در صیانت و اداره جهان نقش سازنده و مؤثر داشته باشد و در دستیابی به جهانی بهتر نقش ایفا کند.

ملکی اضافه کرد: ثمره جهان‌دانی این است که یک نظام انقلابی، جهانی فکر می‌کند، ولی محلی و ملی و منطقه‌ای عمل می‌کند. ثمره جهان‌داری این است که یک نظام انقلابی به سهم خود مراقب جهان است و کاری می‌کند آسیبی به کل جهان نرسد و ثمره جهان‌آرایی نظام انقلابی این است که نظام انقلابی کار مفیدی انجام می‌دهد تا جهان بهتری برای خود، جهانیان و آیندگان بسازد.

وی در ادامه رسالت نظام انقلابی در عرصه بین الملل از منظر قانون اساسی را مورد توجه قرار داد و افزود: طبق اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد؛ بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، آرمان گام دوم انقلاب اسلامی را دستیابی به تمدن نوین اسلامی دانست و گفت: کارکرد اصلی گام دوم انقلاب اسلامی تبدیل فرایند دستیابی به آرمان انقلاب اسلامی به پروژه دستیابی به آرمان انقلاب اسلامی است. این از برکات بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که ما از رویکرد فرآیند محور به رویکرد پروژه محور حرکت می‌کنیم. زیربنای نظم نوین منطقه و جهان، ارزش‌ها و هنجارهای مشترک است.

وی افزود: نظام انقلابی می‌تواند سه افق را پیش روی خود و امت اسلامی قرار دهد: "جانمایی شایسته جمهوری اسلامی ایران در نظم نوین منطقه‌ای و جهانیِ"، "جانمایی شایسته امت اسلامی در نظم نوین جهانی"، "تاثیرگذاری و نقش آفرینی در شکل گیری نظم بهینه در منطقه و جهان".

ملکی اضافه کرد: قدرت‌های فرامنطقه‌ای مانند چین و آمریکا و قدرت‌های درون منطقه‌ای مانند رژیم صهیونیستی، امارات، عربستان و قطر، همگی در تلاش هستند تا نظم دلخواه خود را در منطقه غرب آسیا پیاده‌سازی کنند. این مهم است که جمهوری اسلامی ایران چه در غرب آسیا و چه در سطح جهان جای شایسته خود را پیدا کند. برهمین اساس باید به رویکرد پروژه‌محور توجه کنیم و زمانمند حرکت کرده و به جای شایسته خود برسیم.

وی گفت: رقبای جمهوری اسلامی در زیست‌بوم‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تلاش زیادی می‌کنند و اگر ما غفلت کنیم بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری دچار غفلت‌زدگی شده و جا می‌مانیم.

ملکی با موردتوجه قرار دادن دو گانه اسلام و استکبار در دنیا افزود: تمام تلاش استکبار این است که امت اسلامی را مشغول مسائل و درگیری‌های روزمره کند تا مسلمانان فرصتی برای اندیشیدن به آینده نداشته باشند.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی گفت: جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان می‌توانند در شکل‌گیری یک نظم بهینه جهانی نیز نقش‌آفرین باشند، نباید نظم را دیگران تعریف کنند و ما در این نظم جایی برای خود پیدا کنیم.

ملکی ابراز کرد: اگر قرار باشد ما برای آینده امت اسلامی و جهان یک افقی را مشخص کنیم آن افقی که ادبیات مشترک و جذابیت ایجاد می‌کند، گفتمان آرمان شهری مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و فطری است.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی، تمدن نوین اسلامی را یک تمدن توحیدی، قرآنی و مشترک عنوان کرد و تاکید کرد: امروز دیگر مانند گذشته یک کشور به تنهایی نمی‌تواند تمدن برپا کند. ما برای برپایی تمدن به ائتلاف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورها و دولت‌های اسلامی نیازمندیم.

ملکی افزود: گفتمان آرمان شهر اسلامی یک گفتمان جذاب است که منجر به همراهی دیگر کشورها خواهد شد. گفتمان آرمان شهر اسلامی تا حدی آن روی سکه تمدن نوین اسلامی است.

در ادامه این نشست دکتر محمدحسین شعاعی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به دیدار رهبر معظم انقلاب با دانشجویان در سال ۱۳۹۸ گفت: رهبر انقلاب در آن جلسه بحث نقش حلقه‌های میانی را مطرح کردند و فرمودند برای اینکه بیانیه گام دوم بتواند به منصه ظهور برسد به یک حرکتِ عمومیِ معقول و منضبط -منضبط و نه غوغاسالارانه و بَلبشویی نیاز است.

وی اظهار کرد: حرکت‌های عمومی نیازمند شناخت، جهت گیری مشخص، امیدبخشی و راهکاری عملی است.

در پایان پیش نشست همایش نظریه نظام انقلابی، حاضران به بیان سوالات خود پرداختند و کارشناسان حاضر در جلسه به سوالات مطرح شده پاسخ دادند.