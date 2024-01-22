به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت سالاری مکی صبح دوشنبه در نشست آموزشی روایتگری اعتکاف ویژه کنشگران، فعالین رسانه و راویان اعتکاف ۱۴۰۳ اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در زمینه اعتکاف به عنوان یکی از برکات انقلاب موضوع روایتگری آن است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: دشمن برخی از وقایع در جامعه ما را به دروغ روایت می‌کند در حالی که ما حقایق کشور و مردم خود را روایت نمی‌کنیم.

سالاری مکی با اشاره به اینکه سال گذشته ۴۰۰ هزار نوجوان با شوق و رغبت معتکف شدند، ادامه داد: اما به راستی چه کسی حال خوش این نوجوانان و دانش آموزان را روایت کرده تا حقیقت و بطن نسل نوی جامعه ایرانی به درستی منعکس شود.

مصداقی از یک روایتگری مطلوب

وی اظهار کرد: حتی در موضوع ویروس کرونا نیز روایتگری خوبی از مجاهدت‌های جوانان، گروه‌های جهادی و پرستاران و پزشکان عزیز نداشته‌ایم و تنها به آمار فوت شدگان ناشی از این بیماری و انعکاس اخبار تلخ اکتفا کردیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اظهار کرد: به عنوان مثال ما می‌بینیم که در دهه ۶۰ شهید آوینی چگونه روایتگری دقیق و زیبایی از دفاع مقدس را ارائه کرده است که باید از آن الگوگیری کنیم.

سالاری مکی با تأکید بر اینکه در حوزه روایتگری اربعین چه به صورت مکتوب یا در عرصه رسانه مجازی اتفاقات خوبی صورت گرفته است، گفت: بر اساس همین روایت‌ها همگان دریافته‌اند جذبه امام حسین (ع) چگونه دل‌ها را از سرتا سر جهان به سمت خود کشانده است.

راوی خوبی برای نشر معروف‌ها نبوده‌ایم

وی با بیان اینکه در آیات متعددی از قرآن کریم روایتگری از وقایع شده است، ادامه داد: ما آسیب‌های در جامعه را حتی گاه چهره به چهره نقل می‌کنیم ولی

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اظهار کرد: در فضای مجازی نیز گاه جک‌ها و لطیفه‌هایی که علیه دین منتشر می‌شود برای دیگران می‌فرستیم ولی آیا روایتگر خوبی‌ها در اتفاق ارزشمندی مثل اعتکاف هستیم.

سالاری مکی با اشاره به اینکه در اعتکاف امسال بحث تدبر در سوره انشراح را نیز داریم، یادآور شد: هر کس می‌خواهد حال خوشی به جامعه تزریق کند باید اتفاقات شیرین در اربعین، اعتکاف و حتی نوروز را روایت کند که در این زمینه جای کار بیشتری وجود دارد.

وی گفت: اگر در اعتکاف اهل قلمی را می‌شناسیم از او بخواهیم در زمینه روایتگری اعتکاف همکاری داشته باشد.