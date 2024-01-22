رای محرومیت ستاد ملی مبارزه با دوپینگ برای یک فوتبالیست

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم کنترل دوپینگ ایران نادو در روز ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ در طول مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور، جام آزادگان در شهر تهران از این فوتبالیست نمونه گیری انجام داده بود. آزمایشگاه کنترل دوپینگ کلن، مورد تایید وادا، وجود ماده ممنوعه "نوراندروسترون" (متابولیت ناندرولون) از دسته مواد ممنوعه گروه S۱ (استیروئیدهای آنابولیک) را در نمونه ادرار ورزشکار آقای " محمدحسین حیدری" شناسایی و گزارش نمود. ابلاغیه تخلف از طریق ایمیل به ورزشکار، فیفا، وادا و فدراسیون ملی اطلاع رسانی شد. ورزشکار خواستار شرکت در جلسه دادرسی بود و اعضای شورای صدور رای ایران نادو ضمن بررسی پرونده با در نظر گرفتن ادله، اسناد و شواهد مربوطه با در نظر داشتن اصل مسئولیت مطلق که ورزشکار را مسئول نهایی تخلفات می شناسد، ضمن محرز دانستن اصل تخلف، دلایل ذکر شده و مستندات ارائه شده را برای کاهش مدت محرومیت کافی ندانستند، به استناد ماده ۱-۲-۱۰ از قوانین ملی مبارزه با دوپینگ در ایران دوره محرومیت ۴ سال را برای ورزشکار صادر نمودند.

رای صادر شده در شورای اولیه به درخواست ورزشکار در شورای استیناف نیز مورد بررسی مجدد قرار گرفت. اعضای شورای استیناف رای صادر شده ابتدایی را تایید نمودند.

از این رو نامبرده از تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۵ لغایت ۱۴۰۶/۲/۲۴ از کلیه فعالیت‌های ورزشی محروم می گردد. مطابق بند ۱-۱۲-۱۰ ورزشکار موظف است هزینه‌های تست دوپینگ شامل هزینه های نمونه گیری و آنالیز آزمایشگاهی را طی مدت ۱ ماه از ابلاغ رای، منطبق با مبلغ درج شده در متن حکم صادر شده جبران نماید. طبق بند (۱-۱۴-۱۰) از مجموعه قوانین ایران ‌نادو ورزشکار از شرکت در کلیه مسابقات داخلی و خارجی و فعالیت‌های ورزشی رسمی در همه رشته‌های ورزشی محروم بوده در طول دوره محرومیت ۴ ساله ملزم به رعایت مفاد بند ۱۴-۱۰ از قوانین ملی مبارزه با دوپینگ ایران خواهد بود.دوره محرومیت ۴ ساله ورزشکار قطعی است و بر اساس بند ۳-۱۴ از مقررات ملی در لیست نفرات محروم قابل دسترسی در وب سایت ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران منتشر شد و از طریق مطبوعات نیز علنی می شود.