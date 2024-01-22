به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، امیر قلعه نویی ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری قبل از بازی تیم ملی ایران مقابل امارات در گروه C جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا گفت: خیلی خوشحالم جزو اولین تیم‌های صعود کننده به مرحله بعدی رقابت ها هستیم. بازی قبلی را آنالیز کردیم که آمار بسیار خوب با ۵۱۰ پاس و مالکیت توپ ۷۰ درصدی داشتیم.

سرمربی تیم ملی در ادامه تعریف و تمجیدش از عملکرد این تیم در بازی دوم گفت: فکر می کنم تیم ما اجازه نداد هنگ کنگ ۱۰۰ پاس صحیح داشته باشد. به نظرم مقابل هنگ کنگ یکی از بازی های خوب خودمان را انجام دادیم. خوب بازی نکردن با گل نزدن فرق دارد.

امیر قلعه نویی ادامه داد: آمار AFC می گوید عملکرد خوبی داشتیم. دو ایراد در بازی با هنگ کنگ داشتیم اول اینکه پاس های ساده را لو دادیم و نکته دوم هم اشتباه در دو موقعیت بود که روزبه چشمی و میلاد محمدی داشتند. از بازیکنانم بابت زحماتی که کشیدند خیلی تشکر می کنم.

وی ادامه داد: برخلاف خیلی ها که اعتقاد داشتند ایران در گروه آسانی قرار داشت باید بگویم اگر فلسطین و هنگ کنگ در هر گروه دیگر بودند حداقل به عنوان یکی از بهترین تیم های سوم صعود می کردند. آمار می گوید گروه ما سخت است.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در ادامه به دیدار سوم این تیم برابر امارات اشاره کرد و گفت: بازی روز سه شنبه یک فینال دیگر است. ضمن اینکه فلسطین هم شانس صعود دارد و نتیجه ما برای آنها هم مهم است‌.

امیر قلعه نویی در واکنش به این موضوع که آیا در دیدار با امارات از همه توان تیم ملی استفاده خواهید کرد، گفت: با توجه به این که بعد از بازی با امارات تا دیدار بعدی فرصت زیادی داریم که بازیکنان استراحت کنند، به همین خاطر در دیدار با امارات با تمام توان و قوا به میدان خواهیم رفت.

وی ادامه داد: امارات تیم خوبی است که طبق آمار عملکردی قابل قبول داشته است. ما اگر نکته ای می گوییم باید طبق آمار باشد. آنها چهار امتیاز گرفته اند که این موضوع مهمی است. فردا بازی سختی داریم که باید با دقت بازی کنیم.

قلعه نویی در مورد نمایش همراه با انتقادی که تیم ها در گروه های مختلف داشتند گفت: انتقاد باعث پیشرفت و برطرف کردن نقاط ضعف می شود. ما ایراد داریم و خودمان هم می دانیم چه مشکلاتی داریم. اما وقتی آمارها نشان می دهد که ما برتر هستیم دیگر انتقادات با تخریب قاطی می شود.

وی ادامه داد: خیلی ها به خاطر تورنمنت کافا از ما انتقاد کردند اما دیدید که قرقیزستان در همین جام ملت های آسیا چه نمایشی داشت. به خاطر همین تورنمنت به بازیکنان حمله شد. البته دیر اضافه شدن لژیونرها هم تاثیرگذار بود. با این حال با همه توانشان کنار تیم ملی هستند. با همه انتقاداتی که مطرح می شود سعی می کنیم بازی به بازی بهتر شویم.

قلعه نویی در پاسخ به سوال خبرنگار عربستان سعودی درباره تعریف و تمجید روبرتو مانچینی سرمربی این کشور از ایران که آنها را یکی از بهترین تیم های آسیا دانست و عملکرد قلعه نویی را جزو یکی از بهترین مربیان معرفی کرد، گفت: از مانچینی تشکر می کنم اما همین تعریف باعث می شود او هم دشمنان زیادی در ایران پیدا کند.

او ادامه داد: او تقریبا از لحاظ سنی هم دوره من در دوران بازی کردن بود. او تیمی سرعتی و بسیار خوب درست کرده است. یقینا عربستان هم تیمی بسیار خوب است که یکی از شانس های قهرمانی است. امیدوارم کشورهای همسایه خلیج فارس و رابطه موجود بین ایران و عربستان خوب بماند که از فوتبال دو تیم لذت برده شود.

او سپس جمله خود درباره سردار آزمون را تصحیح کرد و گفت: اگر از لژیونرها جز سردار آزمون تشکر کردم سوء تفاهم نشود با توجه به رابطه قراردادی با رم دیر آمد.

قلعه نویی درباره آخرین وضعیت مصدومان تیم ملی ایران تصریح کرد: مصدومیت جزیی از مسابقه و تمرین است. تیم های دیگر هم مصدومان زیادی دادند ما قبل از شروع تورنمنت از دو سه تیم احساس نگرانی کردیم. از سپاهان و پرسپولیس که بازی های فشرده ای انجام می دادند نگران بودیم اما واقعا از تیم پزشکی تشکر می کنم که تلاش زیادی کردند. فکر می کنم غیر از مجید حسینی آسیب دیدگی بقیه بازیکنان برطرف شده است و می توانیم از آنها استفاده کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال در مورد اظهارات خداداد عزیزی گفت: خداداد چند ماهی پیش ما بود و اعتقاد دارم می توانست یکی از بهترین مربیان ایران شود. اگر جلسات فنی را گفته حتما دلیلی داشته است. عزیزی بعد از مصاحبه ای که کرده بود به من زنگ زد. برای من قابل احترام است اما این که مسایل شخصی تیم را گفته را بروید از خودش بپرسید.

سرمربی تیم ملی ایران تاکید کرد: بحث فنی جزو مسایل امنیتی نیست که به آن نگاه خاصی داشت. شاید او خواسته نگرش کادر فنی را بگوید که به زعم من چیز بدی نیست. او افکار من را بیان کرده است‌ پس من خرده ای از او نمی گیرم.

او در خصوص نحوه حمایت از تیم ملی ایران تصریح کرد: قبل از ورود به رقابت ها شرایط خوبی نداشتیم اما الان راضی هستیم و همه چیز مناسب است. با وحود این شرایط خواستم از آقای تاج تشکر کنم.

او درباره شرایط روحی و روانی بازیکنانش با وحود انتقادات گفت: بحث روحی طبیعتا گاهی نقدهایی است که ترکش های آن به تیم می رسد اما من سعی می کنم بازیکنانم را یکدل کنم. در مجموع از تیمم راضی هستم از تمام اعضای گروه بابت زحماتی که می کشند تشکر می کنم.