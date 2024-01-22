۷۴۹ هزار وسیله نقلیه آلاینده در البرز اعمال قانون شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمدالله رحمتی پور از اعمال قانون ۶۲۵ هزار و ۷۵۶ وسیله نقلیه آلاینده در سال جاری در اجرای کنترل آلاینده‌های متحرک در استان البرز خبر داد و عنوان کرد: از مجموع وسایل نقلیه اعمال قانون شده، ۷۲۸ هزار و ۳۲۳ دستگاه خودروی فاقد معاینه فنی و ۲۱ هزار و ۱۷۷ دستگاه کامیون فاقد مجوز بوده است.

وی با اشاره به اینکه در این مدت ۹۶ وسیله نقلیه دودزا به تعمیرگاه منتقل شدند، بیان کرد: خودروهای آلاینده و فاقد معاینه فنی باید برای رفع نقص فنی به مراکز خدمات خودرویی و معاینه فنی منتقل شوند. طرح برخورد با خودروهای آلاینده و فاقد معاینه فنی در همه فصول سال ادامه دارد اما در ۶ ماه دوم سال به دلیل آلودگی بیشتر در کلانشهرها، با شدت بیشتری اجرا می‌شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان البرز گفت: شهروندان تا حد ممکن از هرگونه فعالیتی که منجر به افزایش آلودگی هوا می‌شود، خودداری کنند. خودروهایی که عمر تولید آنها کمتر از چهار سال باشد، نیازی به معاینه فنی ندارند اما بالای چهار سال باید برگه معاینه فنی دریافت کنند. طی این مدت نمایندگان پلیس راهور، شهرداری، حمل و نقل و استانداری عملکرد هشت مرکز معاینه فنی در البرز را مورد بازبینی قرار دادند.

سرهنگ رحمتی پور خاطرنشان کرد: اکنون ۲۲ مرکز معاینه فنی خودرو در استان البرز فعال هستند که از این تعداد سه مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در شهرستان‌های کرج، نظرآباد و اشتهارد و ۱۹ مرکز معاینه فنی خودروهای سبک شامل دو مرکز در نظرآباد، سه مرکز در ساوجبلاغ، چهار مرکز در فردیس، یک مرکز در اشتهارد و بقیه در شهرستان کرج قرار دارند.