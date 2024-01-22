۱۲۷ نفر در حوادث کار اصفهان جان باختند

منصور فیروزبخت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار ۹ ماهه حوادث ناشی از کار در استان اصفهان اظهار کرد: در این بازه زمانی ۱۲۷ نفر در حوداث ناشی از کار در استان جان خود را از دست دادند.

وی با اشاره به کاهش ۹.۹ درصدی فوت ناشی از کار در استان اصفهان در ۹ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تصریح کرد: در بازه زمانی مشابه در سال گذشته آمار تلفات ناشی از حوادث کار اصفهان ۱۴۱ نفر بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با اشاره به اینکه یک نفر از جان باختگان حوادث کار زن و ۱۲۶ نفر مرد بودند، افزود: سقوط از بلندی و اصابت جسم سخت بیشترین علل فوت در حوادث کار استان اصفهان برآورد شده است.

وی افزود: بر این اساس در سال جاری ۴۶ نفر از قربانیان حوادث کار به دلیل سقوط از بلندی و ۳۱ نفر دیگر نیز به دلیل اصابت جسم سخت جان خود را از دست داده‌اند. دلایلی همچون برق گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن در رتبه‌های بعدی مرگ در حوادث کار قرار دارند.

فیروزبخت در خصوص مصدومان ناشی از حوادث کار استان اصفهان در ۹ ماه امسال نیز ابراز کرد: در این بازه زمانی ۲ هزار و ۱۸۵ مصدوم ناشی از حادثه کار به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کرده‌اند.

وی افزود: از این تعداد ۱۱۷ نفر زن و ۲ هزار و ۶۸ نفر مرد بوده‌اند.